Chaque tournoi est le dernier pour Stan qui continue sa tournée d’adieux. C’est encore plus vrai quand il est chez lui.
À Genève, ce mercredi, il a donc perdu contre l’Américain Michelsen en deux manches (7−6, 7–6). Une défaite cruelle mais qui signifiait la fin de son aventure au fameux club des Eaux Vives. Forcément une petite cérémonie a été organisée pour que le public et les organistaeurs lui rendent un bel hommage. C’est ce protocole qui a permis à Stan d’éviter le pire comme il l’a exprimé lors de sa conférence de presse.
« J’ai bien failli craquer à fond après le match mais j’ai réussi à me reprendre. Au tennis, on apprend à canaliser ses émotions pour ne rien montrer à l’adversaire. Ne pas craquer, c’était en quelque sorte un réflexe. Mais je sais que ce soir (mercredi) ou demain, je risque de payer l’addition. »
Dur au mal, dur avec lui aussi, Stan a sûrement gardé ses larmes pour le tournoi de Bâle, en octobre prochain, qui sera pour le coup le dernier de sa sublime carrière.
Publié le jeudi 21 mai 2026 à 10:22