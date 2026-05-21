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Stan Wawrinka au bord des larmes : « J’ai bien failli craquer à fond après le match mais j’ai réussi à me reprendre »

Par
Jean Muller
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United 2026 - Sydney - 08/01/2026 -

Chaque tournoi est le dernier pour Stan qui continue sa tournée d’adieux. C’est encore plus vrai quand il est chez lui. 

À Genève, ce mercredi, il a donc perdu contre l’Américain Michelsen en deux manches (7−6, 7–6). Une défaite cruelle mais qui signi­fiait la fin de son aven­ture au fameux club des Eaux Vives. Forcément une petite céré­monie a été orga­nisée pour que le public et les orga­nis­taeurs lui rendent un bel hommage. C’est ce proto­cole qui a permis à Stan d’éviter le pire comme il l’a exprimé lors de sa confé­rence de presse.

« J’ai bien failli craquer à fond après le match mais j’ai réussi à me reprendre. Au tennis, on apprend à cana­liser ses émotions pour ne rien montrer à l’ad­ver­saire. Ne pas craquer, c’était en quelque sorte un réflexe. Mais je sais que ce soir (mercredi) ou demain, je risque de payer l’addition. »

Dur au mal, dur avec lui aussi, Stan a sûre­ment gardé ses larmes pour le tournoi de Bâle, en octobre prochain, qui sera pour le coup le dernier de sa sublime carrière.

Publié le jeudi 21 mai 2026 à 10:22

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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