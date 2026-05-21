Chaque tournoi est le dernier pour Stan qui continue sa « tournée » d’adieux. C’est encore plus vrai quand il est chez lui. A Genève, hier, il a donc perdu contre l’Américain Michelsen en deux manches (7−6, 7–6). Une défaite cruelle mais qui signifiait la fin de son aventure au fameux club des Eaux Vives. Forcément une petite cérémonie a été organiser pour que le public et les organistaeurs lui rendent un bel hommage. C’est ce protocole qui a permis à Stan d’éviter le pire comme il l’a exprimé lors de sa conférence de presse.
« J’ai vraiment failli craquer à fond juste après le match. Heureusement, il y a eu un petit moment avant la cérémonie. Ça m’a permis de me reprendre »
Dur au mal, dur avec lui aussi, Stan a sûrement garder ses larmes pour le tounoi de Bâle qui sera pour le coup le dernier de sa très belle carrière.
Publié le jeudi 21 mai 2026 à 10:22