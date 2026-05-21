Chaque tournoi est le dernier pour Stan qui continue sa « tournée » d’adieux. C’est encore plus vrai quand il est chez lui. A Genève, hier, il a donc perdu contre l’Américain Michelsen en deux manches (7−6, 7–6). Une défaite cruelle mais qui signi­fiait la fin de son aven­ture au fameux club des Eaux Vives. Forcément une petite céré­monie a été orga­niser pour que le public et les orga­nis­taeurs lui rendent un bel hommage. C’est ce proto­cole qui a permis à Stan d’éviter le pire comme il l’a exprimé lors de sa confé­rence de presse.

« J’ai vrai­ment failli craquer à fond juste après le match. Heureusement, il y a eu un petit moment avant la céré­monie. Ça m’a permis de me reprendre »

Dur au mal, dur avec lui aussi, Stan a sûre­ment garder ses larmes pour le tounoi de Bâle qui sera pour le coup le dernier de sa très belle carrière.