Le direc­teur du tournoi de Genève est aux anges, et on le comprend aisé­ment. Contacté par nos confrères du Matin, il a expliqué comment il a été possible de convaincre Roger Federer de venir sur son ATP 250 : « C’est juste excep­tionnel ; c’est notre plus beau rêve qui se réalise. Le sport a telle­ment souf­fert, il fallait bien que ça reparte un jour. Mais se relancer avec le retour de Roger Federer en Suisse, je trouve que c’est un signal magni­fique et une superbe récom­pense pour tous ceux qui se sont battus pour faire vivre le sport durant cette pandémie, » a expliqué Thierry Grin.

« Il n’y avait pas douze mille possi­bi­lités de l’avoir. Les étoiles se sont alignées cette année : c’est un cadeau du ciel. Avec la situa­tion du calen­drier et sa repro­gram­ma­tion à lui, notre tournoi tombait de mieux en mieux dans sa volonté de monter en puis­sance vers ses grands objec­tifs », a encore précisé le directeur.

Désormais, la vraie ques­tion est de savoir s’il y aura du public pour voir la star du tournoi en action…