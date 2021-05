Plus que quelques jours avant le grand retour de Roger Federer sur terre battue, chez lui, à Genève. Inscrit sur le tournoi qui débu­tera ce dimanche 16 mai, le Suisse a pour but de prendre ses marques sur ocre avant de parti­ciper à Roland Garros à la fin du mois. Directeur de l’évé­ne­ment, Thierry Grin s’est exprimé sur la venue de son éminent compatriote.

« Federer fonc­tionne ainsi, à l’af­fect. Il ne serait pas allé à Lyon, qui a lieu en même temps. C’est un vrai patriote : il aura joué tous les tour­nois en Suisse, après Bâle et Gstaad. Et il ne vient pas pour dire bonjour, il vient pour gagner des matchs avant son grand objectif, Wimbledon. Ce n’est pas si diffi­cile que cela d’accueillir un Federer. Hormis la dimen­sion de la sécu­rité, c’est quelqu’un qui ne fera jamais un caprice de star, on le sait, il n’y aura pas de surprise. Il va jouer ses matchs et, s’il a un peu de temps libre, il en profi­tera pour voir ses amis proches, comme l’ex-joueur Arnaud Boetsch. »