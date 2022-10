Le Français a livré un match de très haut‐niveau pour se quali­fier pour les demi‐finales du tournoi de Gijon. Le Tricolore a sauvé 9 balles de match dans une ambiance assez dingue puisque le public était forcé­ment derrière Carreno Busta, le régional de l’étape.

En larmes, sur le court, Arthur a expliqué les raisons de cette folle émotion au delà du fait d’être passé près de la défaite à plusieurs reprises.

« Tout d’abord, je veux dédier la victoire à ma grand‐mère, qui est décédée il y a cinq jours et je ne pouvais pas être avec elle en France, donc cette semaine j’ai joué pour elle et la victoire est la sienne. Le premier set a été mauvais pour moi, j’ai souf­fert avec mes services et il semblait à l’aise. Quand le deuxième set a commencé, j’ai pensé à ma grand‐mère et je ne sais pas vrai­ment comment j’ai récu­péré, c’était un match très diffi­cile, même si j’ai fina­le­ment réussi à gagner ».