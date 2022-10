Qualifié pour sa deuxième demi‐finale de la saison après sa victoire face à l’Argentin Francisco Cerundolo ce vendredi, Dominic Thiem n’a pas caché son enthou­siasme en confé­rence de presse d’après match alors qu’il affron­tera Andrey Rublev pour une première finale ATP depuis le Masters en 2020.

« Je me sens bien sur ce court depuis que j’ai joué mon premier match. Beaucoup de contrôle, une ambiance formi­dable , je me suis vrai­ment amusé depuis lundi. Je suis incroya­ble­ment heureux d’être encore en vie dans le tournoi, d’être ici ce week‐end et de pouvoir jouer un nouveau match. C’est quelque chose de vrai­ment impor­tant pour moi, car je continue avec mon objectif d’es­sayer de grimper au clas­se­ment ATP. Atteindre les demi‐finales dans un tournoi comme celui‐ci aide beaucoup. »