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Flavio Cobolli à Stan Wawrinka après l’avoir battu en huitièmes de finale : « Tu me rends nerveux car tu n’es pas un simple joueur, tu es une légende de notre sport »

Par
Baptiste Mulatier
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Battu par Flavio Cobolli en huitièmes de finale du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes (6−2, 6–4), au lende­main de sa belle victoire contre Martin Landaluce, Stan Wawrinka a disputé l’avant‐dernier tournoi de sa carrière avant ses adieux à Bâle la semaine prochaine. 

Avant un magni­fique hommage rendu au Suisse de la part du tournoi, avec une vidéo retra­çant ses exploits et un trophée remis des mains du direc­teur, Thierry Ascione, Cobolli avait aussi adressé de très jolis mots à l’adresse du triple lauréat en Grand Chelem. 

« Tu es un grand cham­pion, je te l’ai déjà dit à maintes reprises. Ce fut un plaisir de partager le court avec toi. J’étais un peu plus nerveux, c’est toi qui me rend nerveux, car tu n’es pas un simple joueur, mais une légende de notre sport. Je te remercie donc pour tout ce que tu as apporté à notre disci­pline. Je te souhaite tout le meilleur pour la suite de ton parcours. »

Publié le jeudi 22 octobre 2026 à 21:48

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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