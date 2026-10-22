Battu par Flavio Cobolli en huitièmes de finale du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes (6−2, 6–4), au lende­main de sa belle victoire contre Martin Landaluce, Stan Wawrinka a disputé l’avant‐dernier tournoi de sa carrière avant ses adieux à Bâle la semaine prochaine.

Avant un magni­fique hommage rendu au Suisse de la part du tournoi, avec une vidéo retra­çant ses exploits et un trophée remis des mains du direc­teur, Thierry Ascione, Cobolli avait aussi adressé de très jolis mots à l’adresse du triple lauréat en Grand Chelem.

« I wish you all the best for the next step of the journey » 🥹Kind words from Cobolli after his win over Wawrinka#GrandPrixAuvergneRhoneAlpes https://t.co/4VKodZ4gNn — Tennis TV (@TennisTV) October 22, 2026

« Tu es un grand cham­pion, je te l’ai déjà dit à maintes reprises. Ce fut un plaisir de partager le court avec toi. J’étais un peu plus nerveux, c’est toi qui me rend nerveux, car tu n’es pas un simple joueur, mais une légende de notre sport. Je te remercie donc pour tout ce que tu as apporté à notre disci­pline. Je te souhaite tout le meilleur pour la suite de ton parcours. »