Alors que se tient à Lyon cette semaine la première édition du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes, dans la somp­tueuse LDLC Arena, Arthur Fils joue dans le même temps l’ATP 250 de Bruxelles, où il va affronter Alex Michelsen en quarts de finale.

Co‐directeur du ALL IN GROUP et ambas­sa­deur de l’ATP 250 de Lyon, Jo‐Wilfried Tsonga a été inter­rogé par L’Equipe sur l’ab­sence du numéro 1 fran­çais, 10e mondial et en course pour le Masters.

Vous mettiez un point d’hon­neur à jouer tous les tour­nois en France. Là, il manque un Français, Arthur Fils, inscrit à Bruxelles pour des raisons contrac­tuelles…

« Je serais comme un fou de pouvoir l’ac­cueillir ici ! J’espère surtout qu’il va conti­nuer de progresser. Arthur, on va en avoir besoin pour nos tour­nois fran­çais, parce qu’on a besoin quand même d’avoir un peu de force, et il sera suscep­tible de nous en donner. On en a besoin aussi évidem­ment pour la Coupe Davis. »