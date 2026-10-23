Alors que se tient à Lyon cette semaine la première édition du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes, dans la somptueuse LDLC Arena, Arthur Fils joue dans le même temps l’ATP 250 de Bruxelles, où il va affronter Alex Michelsen en quarts de finale.
Co‐directeur du ALL IN GROUP et ambassadeur de l’ATP 250 de Lyon, Jo‐Wilfried Tsonga a été interrogé par L’Equipe sur l’absence du numéro 1 français, 10e mondial et en course pour le Masters.
Vous mettiez un point d’honneur à jouer tous les tournois en France. Là, il manque un Français, Arthur Fils, inscrit à Bruxelles pour des raisons contractuelles… « Je serais comme un fou de pouvoir l’accueillir ici ! J’espère surtout qu’il va continuer de progresser. Arthur, on va en avoir besoin pour nos tournois français, parce qu’on a besoin quand même d’avoir un peu de force, et il sera susceptible de nous en donner. On en a besoin aussi évidemment pour la Coupe Davis. »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.