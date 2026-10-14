Alors que Gaël Monfils devait disputer à Lyon, Vienne et Paris les derniers tour­nois de sa carrière, le respon­sable de la commu­ni­ca­tion de l’agence inter­na­tio­nale pour l’intégrité dans le tennis (ITIA) a confirmé à L’Equipe que le Français était offi­ciel­le­ment un joueur retraité.

Le Grand Prix Auvergne Rhône‐Alpes, qui aura lieu du 18 au 25 octobre, a offi­ciel­le­ment réagi au forfait du Français, qui devait égale­ment disputer une exhi­bi­tion avec ses amis Mousquetaires, dont Jo‐Wilfried Tsonga, orga­ni­sa­teur et ambas­sa­deur du tournoi.

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« Pour des raisons person­nelles, Gaël Monfils ne pourra pas honorer la wild card qui lui avait été attri­buée par les orga­ni­sa­teurs et ne dispu­tera pas le tournoi. Nous respec­tons plei­ne­ment sa déci­sion et lui adres­sons tout notre soutien. La fête reste intacte : l’ex­hi­bi­tion du 24 octobre est main­tenue et Lucas Pouille rejoindra Jo‐Wilfried Tsonga, Richard Gasquet et Gilles Simon sur le court de la LDLC Arena », a écrit l’ATP 250 de Lyon.