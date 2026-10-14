Alors que Gaël Monfils devait disputer à Lyon, Vienne et Paris les derniers tournois de sa carrière, le responsable de la communication de l’agence internationale pour l’intégrité dans le tennis (ITIA) a confirmé à L’Equipe que le Français était officiellement un joueur retraité.
Le Grand Prix Auvergne Rhône‐Alpes, qui aura lieu du 18 au 25 octobre, a officiellement réagi au forfait du Français, qui devait également disputer une exhibition avec ses amis Mousquetaires, dont Jo‐Wilfried Tsonga, organisateur et ambassadeur du tournoi.
« Pour des raisons personnelles, Gaël Monfils ne pourra pas honorer la wild card qui lui avait été attribuée par les organisateurs et ne disputera pas le tournoi. Nous respectons pleinement sa décision et lui adressons tout notre soutien. La fête reste intacte : l’exhibition du 24 octobre est maintenue et Lucas Pouille rejoindra Jo‐Wilfried Tsonga, Richard Gasquet et Gilles Simon sur le court de la LDLC Arena », a écrit l’ATP 250 de Lyon.
Publié le mercredi 14 octobre 2026 à 14:02