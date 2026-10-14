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La réac­tion du tournoi après le forfait de Gaël Monfils : « Nous respec­tons plei­ne­ment sa déci­sion et lui adres­sons tout notre soutien »

Par
Baptiste Mulatier
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Alors que Gaël Monfils devait disputer à Lyon, Vienne et Paris les derniers tour­nois de sa carrière, le respon­sable de la commu­ni­ca­tion de l’agence inter­na­tio­nale pour l’intégrité dans le tennis (ITIA) a confirmé à L’Equipe que le Français était offi­ciel­le­ment un joueur retraité.

Le Grand Prix Auvergne Rhône‐Alpes, qui aura lieu du 18 au 25 octobre, a offi­ciel­le­ment réagi au forfait du Français, qui devait égale­ment disputer une exhi­bi­tion avec ses amis Mousquetaires, dont Jo‐Wilfried Tsonga, orga­ni­sa­teur et ambas­sa­deur du tournoi. 

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« Pour des raisons person­nelles, Gaël Monfils ne pourra pas honorer la wild card qui lui avait été attri­buée par les orga­ni­sa­teurs et ne dispu­tera pas le tournoi. Nous respec­tons plei­ne­ment sa déci­sion et lui adres­sons tout notre soutien. La fête reste intacte : l’ex­hi­bi­tion du 24 octobre est main­tenue et Lucas Pouille rejoindra Jo‐Wilfried Tsonga, Richard Gasquet et Gilles Simon sur le court de la LDLC Arena », a écrit l’ATP 250 de Lyon. 

Publié le mercredi 14 octobre 2026 à 14:02

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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