Felix Balshaw, qui béné­ficie d’une place dans le grand tableau du Grand Prix Auvergne Rhône‐Alpes grâce à un programme de l’ATP favo­ri­sant les jeunes joueurs à fort poten­tiel, a remporté sa première victoire sur le circuit prin­cipal ce lundi.

Le Français de 20 ans, fils du rugbyman anglais Iain Balshaw, vain­queur de la Coupe du monde 2003, a battu le Portugais Jaime Faria (56e mondial) au premier tour de l’ATP 250 de Lyon : 6–2, 4–6, 6–3, en 1h47 de jeu.

Et surtout, l’ac­tuel 186e mondial, hors du top 600 en avril, a régalé les amou­reux de tennis avec son joli revers à une main, dont il a parlé en confé­rence de presse après sa victoire.

« Le joueur qui m’a inspiré, c’est Roger Federer. Je pense qu’il a été une très bonne idole pour moi. J’ai ce revers à une main depuis tout petit, grâce à mon premier coach, Rémy Feller. Je ne vais pas le cacher : ma main gauche était nulle, complè­te­ment nulle ! C’est aussi pour ça que j’ai un revers à une main. C’est une force pour moi et ça me motive de voir qu’il y a désor­mais de moins en moins de revers à une main sur le circuit. Ça me donne encore plus envie de montrer à tout le monde que ce coup existe toujours », a déclaré l’es­poir trico­lore né à Leeds en Angleterre.

A special moment 🙌Felix Balshaw claims his first ATP Tour win in front of a home crowd, 6–2 4–6 6–3 vs Faria !#GrandPrizAuvergneRhoneAlpes https://t.co/7r8nj0qKlh — Tennis TV (@TennisTV) October 19, 2026

En huitièmes de finale, Felix Balshaw affron­tera le vain­queur du match entre Corentin Moutet et Ugo Humbert.