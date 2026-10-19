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Le Français Felix Balshaw, après sa première victoire sur le circuit prin­cipal : « Le joueur qui m’a inspiré, c’est Roger Federer. Il a été une idole pour moi »

Par
Baptiste Mulatier
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Felix Balshaw, qui béné­ficie d’une place dans le grand tableau du Grand Prix Auvergne Rhône‐Alpes grâce à un programme de l’ATP favo­ri­sant les jeunes joueurs à fort poten­tiel, a remporté sa première victoire sur le circuit prin­cipal ce lundi. 

Le Français de 20 ans, fils du rugbyman anglais Iain Balshaw, vain­queur de la Coupe du monde 2003, a battu le Portugais Jaime Faria (56e mondial) au premier tour de l’ATP 250 de Lyon : 6–2, 4–6, 6–3, en 1h47 de jeu. 

Et surtout, l’ac­tuel 186e mondial, hors du top 600 en avril, a régalé les amou­reux de tennis avec son joli revers à une main, dont il a parlé en confé­rence de presse après sa victoire. 

« Le joueur qui m’a inspiré, c’est Roger Federer. Je pense qu’il a été une très bonne idole pour moi. J’ai ce revers à une main depuis tout petit, grâce à mon premier coach, Rémy Feller. Je ne vais pas le cacher : ma main gauche était nulle, complè­te­ment nulle ! C’est aussi pour ça que j’ai un revers à une main. C’est une force pour moi et ça me motive de voir qu’il y a désor­mais de moins en moins de revers à une main sur le circuit. Ça me donne encore plus envie de montrer à tout le monde que ce coup existe toujours », a déclaré l’es­poir trico­lore né à Leeds en Angleterre.

En huitièmes de finale, Felix Balshaw affron­tera le vain­queur du match entre Corentin Moutet et Ugo Humbert. 

Publié le lundi 19 octobre 2026 à 18:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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