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Le Français Kouame veut aller cher­cher Djokovic et ça fait parler : « Ce n’est que mon avis, mais quand on n’a encore remporté aucun Grand Chelem, on ne peut pas rêver d’en avoir 25 »

Par
Baptiste Mulatier
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« Mon plus grand rêve, c’est d’avoir le record de titre en Grand Chelem », a déclaré l’espoir fran­çais Moise Kouame au micro d’Univers Tennis à Lyon, où il a remporté contre Lorenzo Sonego son premier match sur le circuit prin­cipal depuis Roland‐Garros.

Une décla­ra­tion osée qui a été notam­ment été commentée par le jour­na­liste espa­gnol José Moron, rédac­teur en chef de Punto de Break, suivi par plus de 100 000 personnes sur X.

« Ce n’est que mon avis, mais quand on n’a encore remporté aucun Grand Chelem, on ne peut pas rêver d’en avoir 25. Je salue l’am­bi­tion, car il faut en avoir, mais quand on se fixe un objectif aussi, aussi, aussi, aussi, aussi, aussi diffi­cile, il y a de fortes chances que cela finisse par être source de frus­tra­tion plutôt que de moti­va­tion, car cela revient à s’im­poser une pres­sion qui, un jour, te fera beau­coup souf­frir. D’abord, un. Puis, le suivant. Et ainsi de suite, jusqu’à ceux que tu pourras remporter. Si tu t’en rapproches, on en reparlera. »

Publié le mardi 20 octobre 2026 à 14:44

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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