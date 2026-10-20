« Mon plus grand rêve, c’est d’avoir le record de titre en Grand Chelem », a déclaré l’espoir français Moise Kouame au micro d’Univers Tennis à Lyon, où il a remporté contre Lorenzo Sonego son premier match sur le circuit principal depuis Roland‐Garros.
Une déclaration osée qui a été notamment été commentée par le journaliste espagnol José Moron, rédacteur en chef de Punto de Break, suivi par plus de 100 000 personnes sur X.
Simplemente mi opinión, pero cuando no has ganado ni un Grand Slam, no puedes pensar en tener 25.Aplaudo ser ambicioso, porque hay que serlo, pero cuando te pones un objetivo tan tan tan tan tan tan tan difícil, lo más probable es que eso te acabe frustrando en lugar de motivarte porque es añadirte una presión que un día sufrirás mucho.Primero, uno. Luego, el siguiente. Y así, hasta los que puedas lograr. Si te vas acercando, ya hablamos de otra cosa.— José Morón (@jmgmoron) October 19, 2026
« Ce n’est que mon avis, mais quand on n’a encore remporté aucun Grand Chelem, on ne peut pas rêver d’en avoir 25. Je salue l’ambition, car il faut en avoir, mais quand on se fixe un objectif aussi, aussi, aussi, aussi, aussi, aussi difficile, il y a de fortes chances que cela finisse par être source de frustration plutôt que de motivation, car cela revient à s’imposer une pression qui, un jour, te fera beaucoup souffrir. D’abord, un. Puis, le suivant. Et ainsi de suite, jusqu’à ceux que tu pourras remporter. Si tu t’en rapproches, on en reparlera. »
Publié le mardi 20 octobre 2026 à 14:44