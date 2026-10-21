Crédit photo : Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes
Vainqueur contre Lorenzo Sonego au premier tour de l’ATP 250 de Lyon de son premier match sur le circuit principal depuis Roland‐Garros, Moïse Kouame a butté en huitièmes de finale sur un autre Italien en la personne de Lorenzo Musetti.
L’ex‐top 5, aujourd’hui 26e mondial, s’est montré extrêmement solide face à la pépite française, dont il connaît le potentiel (6−4, 6–4, en 1h49 de jeu).
« Il ne m’a pas vraiment surpris, car nous nous sommes entraînés ensemble cette année à Monte‐Carlo, donc je connais son potentiel, je sais ce qu’il est capable de faire. Je savais ce serait un match difficile. Évidemment, le public voulait la victoire du Français. J’ai fait de mon mieux, j’ai réussi à rester concentré jusqu’au bout ; même s’il y a eu beaucoup de bruit pendant le match, je n’ai rien dit. Je pense que j’ai joué de manière respectueuse. Je suis très heureux du niveau que j’ai produit. Il m’a posé beaucoup de problèmes, il bougeait vraiment très bien dans les longs échanges. Je pense qu’il a un futur brillant devant lui et je lui souhaite le meilleur pour la suite », a déclaré Lorenzo Musetti au micro de l’ATP après sa victoire.
Pour une place dans le dernier carré du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes, il affrontera Valentin Vacherot ou Luca Van Assche.
Publié le mercredi 21 octobre 2026 à 22:02