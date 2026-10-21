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Lorenzo Musetti, après sa victoire contre le grand espoir fran­çais, Moïse Kouame : « Il ne m’a pas vrai­ment surpris »

Par
Baptiste Mulatier
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Crédit photo : Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes

Vainqueur contre Lorenzo Sonego au premier tour de l’ATP 250 de Lyon de son premier match sur le circuit prin­cipal depuis Roland‐Garros, Moïse Kouame a butté en huitièmes de finale sur un autre Italien en la personne de Lorenzo Musetti. 

L’ex‐top 5, aujourd’hui 26e mondial, s’est montré extrê­me­ment solide face à la pépite fran­çaise, dont il connaît le poten­tiel (6−4, 6–4, en 1h49 de jeu). 

« Il ne m’a pas vrai­ment surpris, car nous nous sommes entraînés ensemble cette année à Monte‐Carlo, donc je connais son poten­tiel, je sais ce qu’il est capable de faire. Je savais ce serait un match diffi­cile. Évidemment, le public voulait la victoire du Français. J’ai fait de mon mieux, j’ai réussi à rester concentré jusqu’au bout ; même s’il y a eu beau­coup de bruit pendant le match, je n’ai rien dit. Je pense que j’ai joué de manière respec­tueuse. Je suis très heureux du niveau que j’ai produit. Il m’a posé beau­coup de problèmes, il bougeait vrai­ment très bien dans les longs échanges. Je pense qu’il a un futur brillant devant lui et je lui souhaite le meilleur pour la suite », a déclaré Lorenzo Musetti au micro de l’ATP après sa victoire. 

Pour une place dans le dernier carré du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes, il affron­tera Valentin Vacherot ou Luca Van Assche. 

Publié le mercredi 21 octobre 2026 à 22:02

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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