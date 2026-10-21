Crédit photo : Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes

Vainqueur contre Lorenzo Sonego au premier tour de l’ATP 250 de Lyon de son premier match sur le circuit prin­cipal depuis Roland‐Garros, Moïse Kouame a butté en huitièmes de finale sur un autre Italien en la personne de Lorenzo Musetti.

L’ex‐top 5, aujourd’hui 26e mondial, s’est montré extrê­me­ment solide face à la pépite fran­çaise, dont il connaît le poten­tiel (6−4, 6–4, en 1h49 de jeu).

« Il ne m’a pas vrai­ment surpris, car nous nous sommes entraînés ensemble cette année à Monte‐Carlo, donc je connais son poten­tiel, je sais ce qu’il est capable de faire. Je savais ce serait un match diffi­cile. Évidemment, le public voulait la victoire du Français. J’ai fait de mon mieux, j’ai réussi à rester concentré jusqu’au bout ; même s’il y a eu beau­coup de bruit pendant le match, je n’ai rien dit. Je pense que j’ai joué de manière respec­tueuse. Je suis très heureux du niveau que j’ai produit. Il m’a posé beau­coup de problèmes, il bougeait vrai­ment très bien dans les longs échanges. Je pense qu’il a un futur brillant devant lui et je lui souhaite le meilleur pour la suite », a déclaré Lorenzo Musetti au micro de l’ATP après sa victoire.

Pour une place dans le dernier carré du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes, il affron­tera Valentin Vacherot ou Luca Van Assche.