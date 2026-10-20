Moïse Kouamé réalise une saison fantas­tique et sera, quoi qu’il arrive, 176e mondial lundi prochain, après sa belle victoire au premier tour du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes, où il a béné­ficié d’une invitation.

Dans le dernier match de la journée, le jeune Français a dominé de la tête et des épaules le 89e joueur mondial, Lorenzo Sonego, en deux manches (7−6, 6–4), sans véri­ta­ble­ment trembler.

Après sa quali­fi­ca­tion pour le deuxième tour, Kouamé a été inter­rogé par nos confrères d’Univers Tennis en zone mixte. Le Français n’a pas caché ses immenses ambi­tions pour l’avenir, avec notam­ment l’ob­jectif de battre un jour le record de titres en Grand Chelem détenu par un certain Novak Djokovic.

🗣️ « MON PLUS GRAND RÊVE, C’EST D’AVOIR LE RECORD DE GRANDS CHELEMS. » 🔥



Moïse Kouame, au micro d’Univers Tennis à Lyon, rêve déjà TRÈS GRAND à 17 ans. 💎🇫🇷 pic.twitter.com/s2XVxkA40C — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) October 19, 2026

« Mon plus grand rêve, c’est d’avoir le record de titres en Grand Chelem » a déclaré Moïse Kouamé.

Une décla­ra­tion parti­cu­liè­re­ment ambi­tieuse qui témoigne de la confiance du jeune espoir français !