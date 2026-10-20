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Moïse Kouame s’emballe complè­te­ment et vise déjà Novak Djokovic : « Mon plus grand rêve, c’est d’avoir le record de titre en Grand Chelem »

Par
Antoine Trupiano
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Moïse Kouamé réalise une saison fantas­tique et sera, quoi qu’il arrive, 176e mondial lundi prochain, après sa belle victoire au premier tour du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes, où il a béné­ficié d’une invitation.

Dans le dernier match de la journée, le jeune Français a dominé de la tête et des épaules le 89e joueur mondial, Lorenzo Sonego, en deux manches (7−6, 6–4), sans véri­ta­ble­ment trembler.

Après sa quali­fi­ca­tion pour le deuxième tour, Kouamé a été inter­rogé par nos confrères d’Univers Tennis en zone mixte. Le Français n’a pas caché ses immenses ambi­tions pour l’avenir, avec notam­ment l’ob­jectif de battre un jour le record de titres en Grand Chelem détenu par un certain Novak Djokovic.

« Mon plus grand rêve, c’est d’avoir le record de titres en Grand Chelem » a déclaré Moïse Kouamé. 

Une décla­ra­tion parti­cu­liè­re­ment ambi­tieuse qui témoigne de la confiance du jeune espoir français !

Publié le mardi 20 octobre 2026 à 08:07

A propos de l’auteur

Antoine Trupiano

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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