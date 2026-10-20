Moïse Kouamé réalise une saison fantastique et sera, quoi qu’il arrive, 176e mondial lundi prochain, après sa belle victoire au premier tour du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes, où il a bénéficié d’une invitation.
Dans le dernier match de la journée, le jeune Français a dominé de la tête et des épaules le 89e joueur mondial, Lorenzo Sonego, en deux manches (7−6, 6–4), sans véritablement trembler.
Après sa qualification pour le deuxième tour, Kouamé a été interrogé par nos confrères d’Univers Tennis en zone mixte. Le Français n’a pas caché ses immenses ambitions pour l’avenir, avec notamment l’objectif de battre un jour le record de titres en Grand Chelem détenu par un certain Novak Djokovic.
« Mon plus grand rêve, c’est d’avoir le record de titres en Grand Chelem » a déclaré Moïse Kouamé.
Une déclaration particulièrement ambitieuse qui témoigne de la confiance du jeune espoir français !
Publié le mardi 20 octobre 2026 à 08:07