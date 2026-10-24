Opposés en quarts de finale du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes, Lorenzo Musetti et Luca Van Assche se sont livrés un énorme combat, conclu à 1h17 du matin par l’Italien après 3h33 de jeu (7−6 [5], 6–7 [7], 6–4).

Le 26e mondial, qui dispu­tait le match le plus de sa carrière dans un format en deux sets gagnants, a même dû enlever une alarme programmée à 1h du matin pour un test antidopage.

Musetti en a parlé au super­vi­seur lors d’un chan­ge­ment de côté afin de pouvoir utiliser son téléphone :

« J’ai une alarme anti­do­page réglée pour 1 heure du matin. »

Musetti asks ATP Supervisor Rogério Santos to use his phone… for a reason.« I have my anti­do­ping alarm set for 1am. »They never imagined they would be on court at this time of the night/morning. — José Morgado (@josemorgado) October 23, 2026

Lorenzo Musetti va désor­mais retrouver son grand ami, Flavio Cobolli, pour une place en finale de l’ATP 250 de Lyon.