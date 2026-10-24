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Musetti au super­vi­seur lors de son énorme duel contre le Français Van Assche : « J’ai une alarme anti­do­page réglée pour 1 heure du matin »

Par
Baptiste Mulatier
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Opposés en quarts de finale du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes, Lorenzo Musetti et Luca Van Assche se sont livrés un énorme combat, conclu à 1h17 du matin par l’Italien après 3h33 de jeu (7−6 [5], 6–7 [7], 6–4).

Le 26e mondial, qui dispu­tait le match le plus de sa carrière dans un format en deux sets gagnants, a même dû enlever une alarme programmée à 1h du matin pour un test antidopage. 

Musetti en a parlé au super­vi­seur lors d’un chan­ge­ment de côté afin de pouvoir utiliser son téléphone : 

« J’ai une alarme anti­do­page réglée pour 1 heure du matin. »

Lorenzo Musetti va désor­mais retrouver son grand ami, Flavio Cobolli, pour une place en finale de l’ATP 250 de Lyon. 

Publié le samedi 24 octobre 2026 à 10:48

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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