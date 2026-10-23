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Stan Wawrinka : « Mon match le plus mémo­rable contre un Français restera cette demi‐finale avant mon titre à Roland‐Garros »

Par
Baptiste Mulatier
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Battu par Flavio Cobolli en huitièmes de finale du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes (6−2, 6–4), au lende­main de sa belle victoire contre Martin Landaluce, Stan Wawrinka a disputé l’avant‐dernier tournoi de sa carrière avant ses adieux à Bâle la semaine prochaine. 

En confé­rence de presse à Lyon, le Suisse a évoqué ses souve­nirs et ses confron­ta­tions contre les 4 Mousquetaires.

« Jo (Tsonga), Gaël (Monfils), Richard (Gasquet) et Gilles (Simon) avaient tous un style de jeu très diffé­rent et ils ont tous été de grands cham­pions. J’ai joué contre les quatre de très gros matches, des matches inou­bliables. J’en ai gagnés, j’en ai perdus. Mais beau­coup me restent en mémoire et ont marqué ma carrière. Mais pour moi, le plus mémo­rable, ça restera ma demi‐finale de Roland‐Garros contre Jo, en 2015. C’était un match extrê­me­ment impor­tant pour tous les deux. Il faisait 36 degrés, on s’est livrés une grosse bataille, et un très beau match… »

Publié le vendredi 23 octobre 2026 à 14:42

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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