Battu par Flavio Cobolli en huitièmes de finale du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes (6−2, 6–4), au lendemain de sa belle victoire contre Martin Landaluce, Stan Wawrinka a disputé l’avant‐dernier tournoi de sa carrière avant ses adieux à Bâle la semaine prochaine.
En conférence de presse à Lyon, le Suisse a évoqué ses souvenirs et ses confrontations contre les 4 Mousquetaires.
« Jo (Tsonga), Gaël (Monfils), Richard (Gasquet) et Gilles (Simon) avaient tous un style de jeu très différent et ils ont tous été de grands champions. J’ai joué contre les quatre de très gros matches, des matches inoubliables. J’en ai gagnés, j’en ai perdus. Mais beaucoup me restent en mémoire et ont marqué ma carrière. Mais pour moi, le plus mémorable, ça restera ma demi‐finale de Roland‐Garros contre Jo, en 2015. C’était un match extrêmement important pour tous les deux. Il faisait 36 degrés, on s’est livrés une grosse bataille, et un très beau match… »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.