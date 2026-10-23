Battu par Flavio Cobolli en huitièmes de finale du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes (6−2, 6–4), au lende­main de sa belle victoire contre Martin Landaluce, Stan Wawrinka a disputé l’avant‐dernier tournoi de sa carrière avant ses adieux à Bâle la semaine prochaine.

En confé­rence de presse à Lyon, le Suisse a évoqué ses souve­nirs et ses confron­ta­tions contre les 4 Mousquetaires.

« Jo (Tsonga), Gaël (Monfils), Richard (Gasquet) et Gilles (Simon) avaient tous un style de jeu très diffé­rent et ils ont tous été de grands cham­pions. J’ai joué contre les quatre de très gros matches, des matches inou­bliables. J’en ai gagnés, j’en ai perdus. Mais beau­coup me restent en mémoire et ont marqué ma carrière. Mais pour moi, le plus mémo­rable, ça restera ma demi‐finale de Roland‐Garros contre Jo, en 2015. C’était un match extrê­me­ment impor­tant pour tous les deux. Il faisait 36 degrés, on s’est livrés une grosse bataille, et un très beau match… »