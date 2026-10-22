Crédit photo : Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes
À Lyon cette semaine, Stan Wawrinka dispute l’avant-dernier tournoi de sa carrière, qui s’achèvera la semaine prochaine à Lyon.
En conférence de presse après sa magnifique victoire contre Martin Landaluce au premier tour du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes, le Suisse a été interrogé sur la possibilité d’affronter pour son ultime tournoi le numéro 1 français Arthur Fils, en course pour le Masters.
Et le triple lauréat en Grand Chelem n’a pas tari d’éloges à l’égard du Français.
« Vous allez un peu trop loin non (rires) ? Ce serait sympa de l’affronter à Bâle, j’adore Arthur. C’est un joueur exceptionnel. Il est très proche du Masters cette année mais s’il ne le fait pas cette année, il le fera les autres années. »
À noter qu’en huitièmes de finale de l’ATP 250 de Lyon, « Stan the Man » affrontera la tête de série 1, Flavio Cobolli.
Publié le jeudi 22 octobre 2026 à 12:48