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Stan Wawrinka : « Si Arthur Fils ne se qualifie pas pour le Masters cette saison, il le fera les autres années. C’est un joueur exceptionnel »

Par
Baptiste Mulatier
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Crédit photo : Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes

À Lyon cette semaine, Stan Wawrinka dispute l’avant-dernier tournoi de sa carrière, qui s’achèvera la semaine prochaine à Lyon.

En confé­rence de presse après sa magni­fique victoire contre Martin Landaluce au premier tour du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes, le Suisse a été inter­rogé sur la possi­bi­lité d’affronter pour son ultime tournoi le numéro 1 fran­çais Arthur Fils, en course pour le Masters.

Et le triple lauréat en Grand Chelem n’a pas tari d’éloges à l’égard du Français.

« Vous allez un peu trop loin non (rires) ? Ce serait sympa de l’af­fronter à Bâle, j’adore Arthur. C’est un joueur excep­tionnel. Il est très proche du Masters cette année mais s’il ne le fait pas cette année, il le fera les autres années. »

À noter qu’en huitièmes de finale de l’ATP 250 de Lyon, « Stan the Man » affron­tera la tête de série 1, Flavio Cobolli.

Publié le jeudi 22 octobre 2026 à 12:48

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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