Crédit photo : Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes

À Lyon cette semaine, Stan Wawrinka dispute l’avant-dernier tournoi de sa carrière, qui s’achèvera la semaine prochaine à Lyon.

En confé­rence de presse après sa magni­fique victoire contre Martin Landaluce au premier tour du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes, le Suisse a été inter­rogé sur la possi­bi­lité d’affronter pour son ultime tournoi le numéro 1 fran­çais Arthur Fils, en course pour le Masters.

Et le triple lauréat en Grand Chelem n’a pas tari d’éloges à l’égard du Français.

« Vous allez un peu trop loin non (rires) ? Ce serait sympa de l’af­fronter à Bâle, j’adore Arthur. C’est un joueur excep­tionnel. Il est très proche du Masters cette année mais s’il ne le fait pas cette année, il le fera les autres années. »

À noter qu’en huitièmes de finale de l’ATP 250 de Lyon, « Stan the Man » affron­tera la tête de série 1, Flavio Cobolli.