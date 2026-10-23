Crédit photo : Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes
Tommy Paul risque de bien dormir ce vendredi soir.
Opposé à Corentin Moutet en quarts de finale du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes ce vendredi, l’Américain a dû s’arracher pour rejoindre le dernier carré après un match de plus de 2h45 de jeu : 6–4, 3–6, 6–3.
Baladé par le Français sur chaque recoin du court, l’actuel 15e joueur mondial s’est appuyé sur sa confiance actuelle pour en venir à bout. Mais que ce fut dur, comme il l’a confié en interview d’après match sur le court.
« On ne sait jamais à quoi s’attendre avec lui. Il est capable de faire absolument tout sur un terrain de tennis. Il vous surprend en permanence tout en étant un excellent compétiteur. C’est tellement compliqué de l’affronter avec toujours des points très disputés et spectaculaires. Je ne suis pas sûr de savoir ce qui a fait la différence, j’ai juste donné le maximum. »
Publié le vendredi 23 octobre 2026 à 18:10