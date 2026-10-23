Crédit photo : Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes

Tommy Paul risque de bien dormir ce vendredi soir.

Opposé à Corentin Moutet en quarts de finale du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes ce vendredi, l’Américain a dû s’ar­ra­cher pour rejoindre le dernier carré après un match de plus de 2h45 de jeu : 6–4, 3–6, 6–3.

Baladé par le Français sur chaque recoin du court, l’ac­tuel 15e joueur mondial s’est appuyé sur sa confiance actuelle pour en venir à bout. Mais que ce fut dur, comme il l’a confié en inter­view d’après match sur le court.

« On ne sait jamais à quoi s’at­tendre avec lui. Il est capable de faire abso­lu­ment tout sur un terrain de tennis. Il vous surprend en perma­nence tout en étant un excellent compé­ti­teur. C’est telle­ment compliqué de l’af­fronter avec toujours des points très disputés et spec­ta­cu­laires. Je ne suis pas sûr de savoir ce qui a fait la diffé­rence, j’ai juste donné le maximum. »