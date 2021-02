Jannik Sinner est pres­sé. Lauréat de son deuxième titre en car­rière à Melbourne après Sofia en novembre der­nier, le jeune pro­dige ita­lien de 19 ans, qui affron­te­ra Denis Shapovalov au pre­mier tour de l’Open d’Australie ce lun­di, a déjà la tête sur les épaules à en juger son dis­cours après son sacre sur le Great Ocean Road Open.

« L’année der­nière, j’ai atteint des objec­tifs. Mais le ten­nis, ce n’est pas seule­ment gagner. Parfois, vous per­drez des matchs, des matchs impor­tants qui vous aide­ront sans doute à apprendre et encore plus quand vous êtes jeune. Évidemment, ce titre me don­ne­ra beau­coup de confiance. Cela a été une semaine très dif­fi­cile, j’ai joué deux matchs ven­dre­di le même jour et same­di, contre Khachanov, j’ai eu un match très long… Aujourd’hui (dimanche), en finale, il y a aus­si eu des moments un peu ten­dus, mais fina­le­ment j’ai pu avan­cer et décro­cher le titre. »