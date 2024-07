La finale surprise de Gstaad a quand même un favori, et il s’agit bien de l’Italien plus habitué que Quentin a joué ce type de match. En confé­rence de presse, Matteo est revenu sur le premier duel face au Français.

« La finale avec Halys ? Nous avons joué l’un contre l’autre à Piombino il y a de nombreuses années, mais je me souviens que son service est diffi­cile à lire et plutôt perfor­mant, après ce match avait eu sur dur donc les condi­tions seront diffé­rentes. Je suis sur que ce sera une finale diffi­cile : j’ai vu les matchs qu’il a joués cette semaine et il a gagné en confiance au fil des jours, élevant de plus en plus son niveau. Je me sens prêt »