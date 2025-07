Battu au premier tour face à Rinderknech, l’Allemand avait évoqué une forme de dépres­sion tennis­tique pour expli­quer sa défaite. On s’at­ten­dait forcé­ment donc à ce que le joueur alle­mand fasse un petit break pour repartir sur le tour le sourire aux lèvres. Or, il a décidé de s’ali­gner au tournoi suisse de Gstaad (NDLR : Un ATP250 qui se joue sur terre‐battue et qui débute la semaine prochaine), Boris Becker s’est donc senti obligé de lui donner un petit conseil.

« S’il vous plaît, s’il vous plaît, s’il vous plaît, ne jouez pas à Gstaad. Emmenez votre petite amie Sofia et partez quelque part, vous avez beau­coup d’argent. Louez un bateau, allez en mer Égée, parcourez les îles, s’il vous plaît, faites tout pour vous recons­truire en tant que personne, afin d’avoir la force de rejouer avec succès sur le court. Le tennis devrait passer au second plan pour vous maintenant »