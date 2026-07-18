Pour son deuxième tournoi depuis sa sépa­ra­tion avec son père, Stefanos Tsitsipas met fin à une longue disette.

Tombeur d’Alexander Shevchenko (100e mondial) en demi‐finales de l’ATP 250 de Gstaad (6−4, 3–6, 6–4), le Grec s’est qualifié pour sa première finale sur le circuit prin­cipal depuis un an et demi (Dubaï en février 2025).

Il fallait même remonter à Barcelone en avril 2024 pour voir Stefanos Tsitsipas en finale d’un tournoi sur terre battue.

Tombé au 85e rang mondial, le joueur de 27 ans va disputer sa 31e finale sur le circuit ATP et égale ainsi Stanislas Wawrinka, triple lauréat en Grand Chelem.

📊 Le plus grand nombre de finales sur le circuit prin­cipal parmi les joueurs en acti­vité :

🇷🇸 Djokovic : 145

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🇩🇪 Zverev : 43

🇷🇺 Medvedev : 43

🇮🇹 Sinner : 39

🇭🇷 Cilic : 37

🇪🇸 Alcaraz : 35

🇫🇷 Monfils : 35

🇨🇭 Wawrinka : 31

🇬🇷 Tsitsipas : 31 ⬆️pic.twitter.com/pf5WPxGyJv — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) July 18, 2026

Stefanos Tsitsipas va désor­mais tenter face au Belge Raphaël Collignon (42e mondial) de remporter un 13e titre en carrière.