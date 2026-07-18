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De retour en finale, Tsitsipas égale un triple vain­queur en Grand Chelem

Par
Baptiste Mulatier
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Pour son deuxième tournoi depuis sa sépa­ra­tion avec son père, Stefanos Tsitsipas met fin à une longue disette. 

Tombeur d’Alexander Shevchenko (100e mondial) en demi‐finales de l’ATP 250 de Gstaad (6−4, 3–6, 6–4), le Grec s’est qualifié pour sa première finale sur le circuit prin­cipal depuis un an et demi (Dubaï en février 2025). 

Il fallait même remonter à Barcelone en avril 2024 pour voir Stefanos Tsitsipas en finale d’un tournoi sur terre battue. 

Tombé au 85e rang mondial, le joueur de 27 ans va disputer sa 31e finale sur le circuit ATP et égale ainsi Stanislas Wawrinka, triple lauréat en Grand Chelem. 

Stefanos Tsitsipas va désor­mais tenter face au Belge Raphaël Collignon (42e mondial) de remporter un 13e titre en carrière.

Publié le samedi 18 juillet 2026 à 16:24

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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