Pour son deuxième tournoi depuis sa séparation avec son père, Stefanos Tsitsipas met fin à une longue disette.
Tombeur d’Alexander Shevchenko (100e mondial) en demi‐finales de l’ATP 250 de Gstaad (6−4, 3–6, 6–4), le Grec s’est qualifié pour sa première finale sur le circuit principal depuis un an et demi (Dubaï en février 2025).
Il fallait même remonter à Barcelone en avril 2024 pour voir Stefanos Tsitsipas en finale d’un tournoi sur terre battue.
Tombé au 85e rang mondial, le joueur de 27 ans va disputer sa 31e finale sur le circuit ATP et égale ainsi Stanislas Wawrinka, triple lauréat en Grand Chelem.
📊 Le plus grand nombre de finales sur le circuit principal parmi les joueurs en activité :— Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) July 18, 2026
🇷🇸 Djokovic : 145
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🇩🇪 Zverev : 43
🇷🇺 Medvedev : 43
🇮🇹 Sinner : 39
🇭🇷 Cilic : 37
🇪🇸 Alcaraz : 35
🇫🇷 Monfils : 35
🇨🇭 Wawrinka : 31
🇬🇷 Tsitsipas : 31 ⬆️pic.twitter.com/pf5WPxGyJv
Stefanos Tsitsipas va désormais tenter face au Belge Raphaël Collignon (42e mondial) de remporter un 13e titre en carrière.
Publié le samedi 18 juillet 2026 à 16:24