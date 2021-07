La semaine que vit Hugo Gaston ressemble à son aven­ture incroyable à Roland‐Garros en 2019. Quatre match de feu et un jeu retrouvé qui rend un peu fou ses adver­saires. Ce dimanche en finale, le Tricolore affronte Casper Ruud qui est pas le genre de joueur à pani­quer. La tâche de Gaston sera donc encore davan­tage diffi­cile mais il est prêt à tout pour remporter un premier titre ATP comme il l’a expliqué à noc confères de l’Equipe : « Je trouve que j’ai produit un niveau à peu près égal sur les quatre matches, même si le quart était parti­cu­liè­re­ment sympa avec pas mal de tensions en fin de match. C’est un bon feeling bien sûr, je suis super heureux d’être en finale, j’es­père que ce sera un bon match, que je profi­terai du moment. On verra ce qui va se passer, mais j’y crois et je vais essayer de donner le maximum pour ramener la coupe. »