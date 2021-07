Vainqueur de son deuxième top 20 en carrière face à Cristian Garin ce vendredi à Gstaad, dix mois après son reten­tis­sant succès face à Stan Wawrinka à Roland‐Garros, Hugo Gaston s’est donc qualifié pour sa première demi‐finale sur le circuit prin­cipal. Une vraie satis­fac­tion pour le Toulousain après un début de saison compliqué.

« Je sais ce que j’ai à faire donc je donne le maximum pour sortir du court sans avoir de regret. Si mon adver­saire gagne le tie‐break du troi­sième en jouant mieux que moi, il y aura juste à le féli­citer. Je dois juste mettre toutes les chances de mon côté. Et puis physi­que­ment je me sens bien sur le terrain en ce moment, j’en profite. Je suis très heureux d’at­teindre ma première demie, bien sûr. J’étais arrivé à Gstaad en confiance parce que je joue très bien en ce moment. Je suis surtout content de mon niveau global et aussi sur le plan de l’at­ti­tude : je me sens très calme, très serein. »