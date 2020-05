Même s’il savait que ses deux tournois (l’ATP 250 de Gstaad et le WTA de Lausanne) avaient 99 % de chance de ne pas se jouer, Jean-François Collet, qui est aussi propriétaire du club de foot du Xamax de Neuchâtel, s’est exprimé sans retenue dans le quotidien suisse Le Matin. « Même si cette annulation est un gros coup dur pour nous, on est solide, l’avenir reste garanti. J’espère vivement que l’an prochain on puisse faire de vrais événements, sinon ce sera l’enfer« explique ce passionné en précisant son opinion sur l’idée du huis clos qui avait été envisagé une seconde pour son épreuve du calendrier WTA : « On aurait pu, nous aussi, imaginer organiser nos tournois sans public, la question a été posée, mais franchement, des rencontres de tennis dans ces conditions n’ont aucun sens. Autant choisir un pays, Indian Wells par exemple, et tout faire là bas. Cela change quoi d’aller à Lausanne, à Gstaad ou en Californie, c’est la même chose pour les joueurs. »