Tombeur du Belge Raphaël Collignon (42e mondial) en finale de l’ATP 250 de Gstaad (6−4, 6–7 [3], 6–3), Stefanos Tsitsipas a décroché son premier titre depuis un an et demi, le précédent remontant à l’ATP 500 de Dubaï en février 2025. Il s’agit du 13e trophée de sa carrière sur le circuit principal.
Descendu au 85e mondial, le Grec de 27 ans gagne 34 places et s’installe au 51e rang mondial, aux portes du top 50.
Last weeks ATP Title winners rankings leaps— Chris Goldsmith (@TheTennisTalker) July 20, 2026
14 (+2) Rublev 🇷🇺
51 (+34) Tsitsipas 🇬🇷
59 (+23) Merida 🇪🇸
Peut‐être le début du renouveau pour le double finaliste en Grand Chelem, qui a récemment mis fin à sa collaboration avec son père.
Publié le lundi 20 juillet 2026 à 11:51