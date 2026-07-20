Tombeur du Belge Raphaël Collignon (42e mondial) en finale de l’ATP 250 de Gstaad (6−4, 6–7 [3], 6–3), Stefanos Tsitsipas a décroché son premier titre depuis un an et demi, le précé­dent remon­tant à l’ATP 500 de Dubaï en février 2025. Il s’agit du 13e trophée de sa carrière sur le circuit principal.

Descendu au 85e mondial, le Grec de 27 ans gagne 34 places et s’ins­talle au 51e rang mondial, aux portes du top 50.

Last weeks ATP Title winners rankings leaps



14 (+2) Rublev 🇷🇺

51 (+34) Tsitsipas 🇬🇷

59 (+23) Merida 🇪🇸 — Chris Goldsmith (@TheTennisTalker) July 20, 2026

Peut‐être le début du renou­veau pour le double fina­liste en Grand Chelem, qui a récem­ment mis fin à sa colla­bo­ra­tion avec son père.