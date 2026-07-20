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Le bond au clas­se­ment de Tsitsipas après son premier titre depuis un an et demi

Par
Baptiste Mulatier
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Tombeur du Belge Raphaël Collignon (42e mondial) en finale de l’ATP 250 de Gstaad (6−4, 6–7 [3], 6–3), Stefanos Tsitsipas a décroché son premier titre depuis un an et demi, le précé­dent remon­tant à l’ATP 500 de Dubaï en février 2025. Il s’agit du 13e trophée de sa carrière sur le circuit principal.

Descendu au 85e mondial, le Grec de 27 ans gagne 34 places et s’ins­talle au 51e rang mondial, aux portes du top 50. 

Peut‐être le début du renou­veau pour le double fina­liste en Grand Chelem, qui a récem­ment mis fin à sa colla­bo­ra­tion avec son père.

Publié le lundi 20 juillet 2026 à 11:51

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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