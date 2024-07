En surclas­sant Quentin Halys en finale de l’ATP 250 de Gstaad ce dimanche (6−3, 6–1), Matteo Berrettini a remporté son neuvième titre en carrière. Au micro de l’ATP après son titre, l’Italien de 28 ans a révélé son objectif assez prudent pour la fin de saison.

« Ce serait bien de terminer dans le top 30 pour aller en Australie en tant que tête de série, j’es­père bien faire à l’US Open et sur le dur améri­cain. Cette année, quand j’ai commencé, on pensait au clas­se­ment. Il y avait beau­coup de doutes liés au clas­se­ment et au physique, mais quand la condi­tion est là, tout vient à point », a déclaré le fina­liste de Wimbledon 2021 qui va grimper de 32 places pour s’ins­taller au 50e rang mondial lundi.