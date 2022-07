Matteo Berrettini n’est pas un fina­liste de Grand Chelem pour rien.

Au bord du gouffre lors­qu’il s’est retrouvé mené 3–6, 6–6 et 1–5 dans le tie‐break du deuxième set par l’Espagnol Pedro Martinez, l’Italien a tout simple­ment aligné six points de rang pour arra­cher cette manche et fina­le­ment s’im­poser après un troi­sième set à sens unique : 3–6, 7–6(5), 6–1, en 2h20 de jeu.

Forcément ques­tionné sur le court à propos de ce scénario rocam­bo­lesque, l’ac­tuel 15e joueur mondial a reconnu qu’il n’y croyait plus. « À partir de 1⁄ 5 dans le tie‐break, je me suis dit ‘c’est fini pour moi’. J’ai joué deux points et j’ai réalisé que j’étais encore en vie. Je n’ai pas joué un bon match mais je suis content d’être revenu. Je me suis beau­coup plaint du vent, et j’ai dû augmenter la vitesse de mes déplacements. »

Pour une nouvelle place en finale, après Stuttgart et Londres, Berrettini affron­tera le reve­nant Dominic Thiem qui monte vrai­ment en puis­sance depuis quelques jours.