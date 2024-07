Entraineur de Quentin depuis mai, Olivier fait du bon travail. Interrogé par nos confrères de l’Equipe, il décrit avec prévi­sion ce qu’il a voulu apporter à son joueur mais aussi la « fragi­lité » qui entoure un résultat.

« …le tennis tient à pas grand‐chose, car il ne faut pas oublier qu’il aurait pu perdre au premier tour des quali­fi­ca­tions où il avait un set de retard et où il était mené 4–0 dans le tie‐break. Après, avec l’al­ti­tude et les condi­tions de jeu rapides, on savait que les matches seraient serrés. Mais c’est aussi pour ça qu’on a décidé d’aller à Gstaad, car son jeu s’y prête. Mais la semaine n’est pas finie, il y a encore un match à aller cher­cher. Surtout, ça montre tout son poten­tiel quand il est bien »

La finale entre Halys et Berrettini est programmée ce dimanche à 11H30 en Suisse.