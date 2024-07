📊 Les joueurs fran­çais 🇫🇷 les plus âgés au moment de se quali­fier pour leur première finale sur le circuit ATP (1990−2024) :

🇫🇷 Stéphane Robert : 29 ans et 266 jours

🇫🇷 Marc Gicquel : 29 ans et 213 jours

🇫🇷 Cyril Saulnier : 29 ans et 181 jours

🇫🇷 Edouard Roger Vasselin : 29 ans…