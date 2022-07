Ruud : « Federer et Wawrinka ont été une source d’inspiration car ils viennent d’un petit pays, un peu comme la Norvège »

Titré deux fois à Genève (2021 et 2022) et deux fois à Gstaad (2021 et 2022 égale­ment), Casper Ruud se plaît énor­mé­ment en Suisse. A la suite de sa victoire en finale contre Matteo Berrettini dimanche, le numéro 6 mondial a décidé de rendre hommage aux deux immenses stars locales, Roger Federer et Stanislas Wawrinka, dans des propos recueillis par l’ATP.

« Je pense que la Suisse est un pays avec beau­coup d’histoire dans le tennis, avec les nombreuses victoires en Grand Chelem de Roger Federer et Stan Wawrinka durant les 18 ou 19 dernières années. Ils ont donc été une source d’inspiration pour tout le monde, y compris moi‐même, car ils viennent d’un petit pays, un peu comme la Norvège. Tout en Suisse me rappelle un peu la Norvège », a souligné Casper, déten­teur de 9 trophées déjà à 23 ans.