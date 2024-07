Gstaad I hate you but I love you 🤦🏻‍♂️🇨🇭🫶🏻

20 years that I’m leaving this place too early 🤬

I’m sorry 😔🙏🏻🤍❤️#swit­zer­land #home #disa­pointed #hard­work #keep­be­lie­ving #trust­the­pro­cess pic.twitter.com/hma1sh65RL