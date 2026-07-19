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Stefanos Tsitsipas, après sa victoire en finale : « Je ne sais pas si c’est une rumeur, mais on m’a dit que le gagnant du tournoi repar­ti­rait avec une voiture »

Par
Baptiste Mulatier
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Vainqueur du Belge Raphaël Collignon (42e mondial) en finale de l’ATP 250 de Gstaad (6−4, 6–7 [3], 6–3), Stefanos Tsitsipas a décroché son premier titre depuis un an et demi, le précé­dent remon­tant à l’ATP 500 de Dubaï en février 2025. Il s’agit du 13e trophée de sa carrière sur le circuit principal.

Lors de la céré­monie de remise des prix, le Grec n’a pas caché sa joie. En fin de discours, il s’est même permis une plaisanterie :

« Je ne sais pas si c’est une rumeur, mais j’ai entendu que le gagnant du tournoi rempor­te­rait une voiture, c’est vrai ? »

Une boutade qui n’a pas reçu de réponse de la part des orga­ni­sa­teurs, même si elle a visi­ble­ment fait sourire l’assistance.

Publié le dimanche 19 juillet 2026 à 14:59

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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