Vainqueur du Belge Raphaël Collignon (42e mondial) en finale de l’ATP 250 de Gstaad (6−4, 6–7 [3], 6–3), Stefanos Tsitsipas a décroché son premier titre depuis un an et demi, le précé­dent remon­tant à l’ATP 500 de Dubaï en février 2025. Il s’agit du 13e trophée de sa carrière sur le circuit principal.

Lors de la céré­monie de remise des prix, le Grec n’a pas caché sa joie. En fin de discours, il s’est même permis une plaisanterie :

« Je ne sais pas si c’est une rumeur, mais j’ai entendu que le gagnant du tournoi rempor­te­rait une voiture, c’est vrai ? »

Une boutade qui n’a pas reçu de réponse de la part des orga­ni­sa­teurs, même si elle a visi­ble­ment fait sourire l’assistance.