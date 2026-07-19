Vainqueur du Belge Raphaël Collignon (42e mondial) en finale de l’ATP 250 de Gstaad (6−4, 6–7 [3], 6–3), Stefanos Tsitsipas a décroché son premier titre depuis un an et demi, le précédent remontant à l’ATP 500 de Dubaï en février 2025. Il s’agit du 13e trophée de sa carrière sur le circuit principal.
Lors de la cérémonie de remise des prix, le Grec n’a pas caché sa joie. En fin de discours, il s’est même permis une plaisanterie :
« Je ne sais pas si c’est une rumeur, mais j’ai entendu que le gagnant du tournoi remporterait une voiture, c’est vrai ? »
Une boutade qui n’a pas reçu de réponse de la part des organisateurs, même si elle a visiblement fait sourire l’assistance.
Publié le dimanche 19 juillet 2026 à 14:59