Interrogé sur le court à l’issue de sa victoire face à Varillas, ce vendredi en quarts de finale de l’ATP 250 de Gstaad, un succès qui lui permet de se quali­fier pour sa première demi‐finale sur le circuit prin­cipal depuis 14 mois, Dominic Thiem était visi­ble­ment soulagé après des mois de galère.

« J’ai joué un bon match hier et j’ai été capable de le soutenir aujourd’hui. Il y a des choses que je n’ai pas telle­ment appré­ciées. Je n’ai pas réussi à servir à [5–2], mais c’était aussi un peu la nervo­sité car c’est ma première demi‐finale depuis un an et demi. J’ai besoin de ces points pour remonter dans le clas­se­ment. Je suis content d’avoir réussi à briser la nervo­sité. Demain (samedi), je peux aborder le match libre­ment, en essayant de faire de mon mieux. Quand je me suis rendu à Bastad la semaine dernière, je ne m’at­ten­dais pas à atteindre les quarts de finale là‐bas, puis les demi‐finales ici. C’est vrai­ment, vrai­ment bien et je suis heureux de cette progression ».