Cela fait désormais plusieurs saisons que Stefanos Tsitsipas n’est plus que l’ombre de lui‐même. Loin du joueur impressionnant de ses débuts sur le circuit, le Grec semblait pourtant promis à un sacre en Grand Chelem.
Au fil des années, tout s’est compliqué, notamment autour de son entourage. Les changements de staff se sont multipliés, avec notamment le passage de Goran Ivanisevic, qui n’avait pas hésité à pointer du doigt le manque de préparation physique de son joueur. À cela se sont ajoutés les nombreux allers‐retours de son père, Apostolos Tsitsipas, dans son équipe.
Ces derniers mois, Stefanos Tsitsipas a d’ailleurs davantage fait parler de lui pour sa vie privée que pour ses résultats, notamment après la fin de sa relation avec la joueuse espagnole Paula Badosa.
Engagé cette semaine à Gstaad, le Grec semble toutefois retrouver des couleurs. Vainqueur d’Arthur Rinderknech, il s’est qualifié pour sa première demi‐finale sur le circuit depuis 16 mois, une première depuis son titre remporté à Dubaï en 2025.
Il affrontera le Kazakh Alexander Shevchenko en début d’après‐midi avec une place en finale en jeu. Une victoire lui permettrait de reprendre confiance avant la fin de saison, et notamment à l’approche de la tournée américaine, lui qui avait atteint la finale du Masters 1000 de Toronto en 2018.
Publié le samedi 18 juillet 2026 à 09:22