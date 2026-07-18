Cela fait désor­mais plusieurs saisons que Stefanos Tsitsipas n’est plus que l’ombre de lui‐même. Loin du joueur impres­sion­nant de ses débuts sur le circuit, le Grec semblait pour­tant promis à un sacre en Grand Chelem.

Au fil des années, tout s’est compliqué, notam­ment autour de son entou­rage. Les chan­ge­ments de staff se sont multi­pliés, avec notam­ment le passage de Goran Ivanisevic, qui n’avait pas hésité à pointer du doigt le manque de prépa­ra­tion physique de son joueur. À cela se sont ajoutés les nombreux allers‐retours de son père, Apostolos Tsitsipas, dans son équipe.

Ces derniers mois, Stefanos Tsitsipas a d’ailleurs davan­tage fait parler de lui pour sa vie privée que pour ses résul­tats, notam­ment après la fin de sa rela­tion avec la joueuse espa­gnole Paula Badosa.

Engagé cette semaine à Gstaad, le Grec semble toute­fois retrouver des couleurs. Vainqueur d’Arthur Rinderknech, il s’est qualifié pour sa première demi‐finale sur le circuit depuis 16 mois, une première depuis son titre remporté à Dubaï en 2025.

PREMIÈRE DEMI‐FINALE DEPUIS 16 MOIS POUR TSITSIPAS 🇬🇷



Stefanos Tsitsipas écarte Arthur Rinderknech 🇫🇷 (6−3, 3–6, 6–3) et enchaîne trois victoires pour atteindre le dernier carré au tournoi ATP 250 de Gstaad. 🔥



85e mondial, le Grec vise une première finale depuis Dubaï 2025. pic.twitter.com/N2ckKLtRwv — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) July 17, 2026

Il affron­tera le Kazakh Alexander Shevchenko en début d’après‐midi avec une place en finale en jeu. Une victoire lui permet­trait de reprendre confiance avant la fin de saison, et notam­ment à l’ap­proche de la tournée améri­caine, lui qui avait atteint la finale du Masters 1000 de Toronto en 2018.