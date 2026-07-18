Tombeur d’Alexander Shevchenko (100e mondial) en demi‐finales de l’ATP 250 de Gstaad (6−4, 3–6, 6–4), Stefanos Tsitsipas s’est qualifié pour sa première finale sur le circuit prin­cipal depuis un an et demi (Dubaï en février 2025).

Lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire, le double fina­liste en Grand Chelem, aujourd’hui 85e mondial, s’est montré élogieux envers son adver­saire avant d’ex­pli­quer pour­quoi les condi­tions en alti­tude lui conve­naient particulièrement.

« Ce fut un grand combat contre Alexander, je pense que nous avons tous les deux bien joué. C’est dommage qu’il ne puisse y avoir qu’un seul vain­queur à la fin, j’ai le senti­ment que nous méri­tions tous les deux. Je tiens à le féli­citer pour son incroyable perfor­mance d’aujourd’hui. C’est diffi­cile ici, surtout les premiers jours. J’étais à Monte‐Carlo, au bord de la mer, et main­te­nant je suis ici, à la montagne. Il faut un peu de temps pour s’habituer aux rebonds, mais je pense que cela renforce mon jeu. L’altitude favo­rise mes meilleurs coups, elle fait monter la balle un peu plus haut, ce qui aide ceux qui ont un service puis­sant et des coups puissants. »