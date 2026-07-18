Accueil ATP ATP - Gstaad

Tsitsipas, après sa victoire en demi‐finales : « C’est dommage qu’il ne puisse y avoir qu’un seul vain­queur à la fin, car j’ai le senti­ment que nous méri­tions tous les deux »

Par
Baptiste Mulatier
-
111

Tombeur d’Alexander Shevchenko (100e mondial) en demi‐finales de l’ATP 250 de Gstaad (6−4, 3–6, 6–4), Stefanos Tsitsipas s’est qualifié pour sa première finale sur le circuit prin­cipal depuis un an et demi (Dubaï en février 2025). 

Lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire, le double fina­liste en Grand Chelem, aujourd’hui 85e mondial, s’est montré élogieux envers son adver­saire avant d’ex­pli­quer pour­quoi les condi­tions en alti­tude lui conve­naient particulièrement.

« Ce fut un grand combat contre Alexander, je pense que nous avons tous les deux bien joué. C’est dommage qu’il ne puisse y avoir qu’un seul vain­queur à la fin, j’ai le senti­ment que nous méri­tions tous les deux. Je tiens à le féli­citer pour son incroyable perfor­mance d’aujourd’hui. C’est diffi­cile ici, surtout les premiers jours. J’étais à Monte‐Carlo, au bord de la mer, et main­te­nant je suis ici, à la montagne. Il faut un peu de temps pour s’habituer aux rebonds, mais je pense que cela renforce mon jeu. L’altitude favo­rise mes meilleurs coups, elle fait monter la balle un peu plus haut, ce qui aide ceux qui ont un service puis­sant et des coups puissants. »

Publié le samedi 18 juillet 2026 à 17:42

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥