Tombeur d’Alexander Shevchenko (100e mondial) en demi‐finales de l’ATP 250 de Gstaad (6−4, 3–6, 6–4), Stefanos Tsitsipas s’est qualifié pour sa première finale sur le circuit principal depuis un an et demi (Dubaï en février 2025).
Lors de l’interview sur le court après sa victoire, le double finaliste en Grand Chelem, aujourd’hui 85e mondial, s’est montré élogieux envers son adversaire avant d’expliquer pourquoi les conditions en altitude lui convenaient particulièrement.
« Ce fut un grand combat contre Alexander, je pense que nous avons tous les deux bien joué. C’est dommage qu’il ne puisse y avoir qu’un seul vainqueur à la fin, j’ai le sentiment que nous méritions tous les deux. Je tiens à le féliciter pour son incroyable performance d’aujourd’hui. C’est difficile ici, surtout les premiers jours. J’étais à Monte‐Carlo, au bord de la mer, et maintenant je suis ici, à la montagne. Il faut un peu de temps pour s’habituer aux rebonds, mais je pense que cela renforce mon jeu. L’altitude favorise mes meilleurs coups, elle fait monter la balle un peu plus haut, ce qui aide ceux qui ont un service puissant et des coups puissants. »
Publié le samedi 18 juillet 2026 à 17:42