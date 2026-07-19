SStefanos Tsitsipas retrouve enfin une finale sur le circuit ATP, près de seize mois après son dernier sacre, décroché à Dubaï en 2025.

Auteur d’une excel­lente semaine à Gstaad, le Grec s’est notam­ment offert plusieurs belles victoires face à des joueurs du Top 30. Il affron­tera le Belge Raphael Collignon en finale avec l’am­bi­tion de remporter le 13e titre ATP de sa carrière.

Interrogé après sa victoire en demi sur ses sensa­tions actuelles, Tsitsipas est revenu sur les plus belles années de sa carrière. L’ancien numéro 3 mondial a expliqué à quel point il est diffi­cile de se main­tenir dura­ble­ment au plus haut niveau, souli­gnant les sacri­fices, l’exi­gence quoti­dienne et l’im­mense quan­tité de travail que cela représente.

TSITSIPAS RETROUVE UNE FINALE 🇬🇷



85e mondial, Stefanos Tsitsipas écarte Alexander Shevchenko (6−4, 3–6, 6–3) au tournoi ATP 250 de Gstaad et atteint sa 31e finale, la première finale depuis mars 2025.



Il affron­tera Raphaël Collignon pour le titre. 🏆 pic.twitter.com/Mn82SU0Hug — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) July 18, 2026

« Je sais ce que cela signifie d’être tout en haut du clas­se­ment, de jouer les derniers tours des Grands Chelems et des Masters 1000. Je sais combien cela demande de douleur et de souf­france pour y parvenir de façon constante. Croyez‐moi, ce n’est pas agréable. Il faut être un peu maso­chiste pour appré­cier cette souf­france. C’est ce qui diffé­rencie les meilleurs des autres : ils sont capables d’en supporter un peu plus. » a déclaré le Grec.