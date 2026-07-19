SStefanos Tsitsipas retrouve enfin une finale sur le circuit ATP, près de seize mois après son dernier sacre, décroché à Dubaï en 2025.
Auteur d’une excellente semaine à Gstaad, le Grec s’est notamment offert plusieurs belles victoires face à des joueurs du Top 30. Il affrontera le Belge Raphael Collignon en finale avec l’ambition de remporter le 13e titre ATP de sa carrière.
Interrogé après sa victoire en demi sur ses sensations actuelles, Tsitsipas est revenu sur les plus belles années de sa carrière. L’ancien numéro 3 mondial a expliqué à quel point il est difficile de se maintenir durablement au plus haut niveau, soulignant les sacrifices, l’exigence quotidienne et l’immense quantité de travail que cela représente.
« Je sais ce que cela signifie d’être tout en haut du classement, de jouer les derniers tours des Grands Chelems et des Masters 1000. Je sais combien cela demande de douleur et de souffrance pour y parvenir de façon constante. Croyez‐moi, ce n’est pas agréable. Il faut être un peu masochiste pour apprécier cette souffrance. C’est ce qui différencie les meilleurs des autres : ils sont capables d’en supporter un peu plus. » a déclaré le Grec.
Publié le dimanche 19 juillet 2026 à 08:49