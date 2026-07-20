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Tsitsipas, titré, se fixe trois objec­tifs pour la fin de saison : « Celui‐ci est la priorité »

Par
Baptiste Mulatier
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Tombeur du Belge Raphaël Collignon (42e mondial) en finale de l’ATP 250 de Gstaad (6−4, 6–7 [3], 6–3), Stefanos Tsitsipas a décroché son premier titre depuis un an et demi, le précé­dent remon­tant à l’ATP 500 de Dubaï en février 2025. Il s’agit du 13e trophée de sa carrière sur le circuit principal.

51e mondial cette semaine, après avoir quitté le top 80, le Grec de 27 ans a dévoilé ses trois objec­tifs pour la fin de saison dans des propos relayés par Punto de Break.

« C’est une sensa­tion incroyable. Les trophées témoignent des efforts que l’on a fournis. Ils sont un excellent indi­ca­teur pour savoir si l’on est sur la bonne voie. On ne peut pas remporter de trophées si l’on ne gagne pas régu­liè­re­ment. Avoir ce signe, être capable d’enchaîner les victoires, me remplit de confiance et d’une envie ardente de gagner. Je veux aller plus loin. Je veux pousser mon corps à ses limites. Je veux battre au moins trois joueurs du top 10 cette année, et remporter un tournoi ATP 500. Mais mon premier objectif serait proba­ble­ment de rejoindre le top 50. J’aimerais revenir à ce niveau »

Publié le lundi 20 juillet 2026 à 08:52

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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