Tombeur du Belge Raphaël Collignon (42e mondial) en finale de l’ATP 250 de Gstaad (6−4, 6–7 [3], 6–3), Stefanos Tsitsipas a décroché son premier titre depuis un an et demi, le précédent remontant à l’ATP 500 de Dubaï en février 2025. Il s’agit du 13e trophée de sa carrière sur le circuit principal.
51e mondial cette semaine, après avoir quitté le top 80, le Grec de 27 ans a dévoilé ses trois objectifs pour la fin de saison dans des propos relayés par Punto de Break.
« C’est une sensation incroyable. Les trophées témoignent des efforts que l’on a fournis. Ils sont un excellent indicateur pour savoir si l’on est sur la bonne voie. On ne peut pas remporter de trophées si l’on ne gagne pas régulièrement. Avoir ce signe, être capable d’enchaîner les victoires, me remplit de confiance et d’une envie ardente de gagner. Je veux aller plus loin. Je veux pousser mon corps à ses limites. Je veux battre au moins trois joueurs du top 10 cette année, et remporter un tournoi ATP 500. Mais mon premier objectif serait probablement de rejoindre le top 50. J’aimerais revenir à ce niveau »
Publié le lundi 20 juillet 2026 à 08:52