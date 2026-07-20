Tombeur du Belge Raphaël Collignon (42e mondial) en finale de l’ATP 250 de Gstaad (6−4, 6–7 [3], 6–3), Stefanos Tsitsipas a décroché son premier titre depuis un an et demi, le précé­dent remon­tant à l’ATP 500 de Dubaï en février 2025. Il s’agit du 13e trophée de sa carrière sur le circuit principal.

51e mondial cette semaine, après avoir quitté le top 80, le Grec de 27 ans a dévoilé ses trois objec­tifs pour la fin de saison dans des propos relayés par Punto de Break.

« C’est une sensa­tion incroyable. Les trophées témoignent des efforts que l’on a fournis. Ils sont un excellent indi­ca­teur pour savoir si l’on est sur la bonne voie. On ne peut pas remporter de trophées si l’on ne gagne pas régu­liè­re­ment. Avoir ce signe, être capable d’enchaîner les victoires, me remplit de confiance et d’une envie ardente de gagner. Je veux aller plus loin. Je veux pousser mon corps à ses limites. Je veux battre au moins trois joueurs du top 10 cette année, et remporter un tournoi ATP 500. Mais mon premier objectif serait proba­ble­ment de rejoindre le top 50. J’aimerais revenir à ce niveau »