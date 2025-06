Tout peut aller très vite dans le tennis. Quart de fina­liste surprise à Roland‐Garros et titré à Halle grâce à sa victoire en finale contre Daniil Medvedev, Alexander Bublik l’a prouvé.

« Ceux qui suivent ma carrière savent que je traverse une période diffi­cile depuis Wimbledon 2024. J’ai chuté dans le clas­se­ment et je ne compre­nais pas pour­quoi je jouais si mal. Mon entraî­neur m’a conseillé de rester profes­sionnel et de jouer au moins jusqu’à Wimbledon. Si je sortais du top 100 ou si je me sentais vrai­ment mal, j’en­vi­sa­geais d’ar­rêter le tennis pendant quelques mois. À vrai dire, atteindre les quarts de finale de Roland Garros et remporter le titre ici à Halle, c’est quelque chose que je n’au­rais jamais imaginé dans cette courte période. C’est un véri­table renou­veau pour ma carrière », a déclaré le 30e mondial dans des propos relayés par Punto de Break.