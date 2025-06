Quart de fina­liste à Roland‐Garros, vain­queur à Halle, le Kazakh est sur une vraie série qui lui fait du bien après un début de saison plus que labo­rieux. Ce matin, il pointe à la 30ème place mondiale et sera donc tête de série à Wimbledon.



En confé­rence de presse, il est revenu sur le tennis qu’il avait tant décrié par le passé en expli­quant qu’il ne jouait que pour l’argent. Les propos émis hier confirment qu’il est enfin devenu un « vrai » joueur de tennis.

« On oublie parfois qu’a­près tout, c’est un jeu, même pour des joueurs comme moi. On peut être plus ou moins profes­sionnel, mais il est impor­tant de savoir qu’il s’agit bien d’un jeu, pas d’un travail. C’est un sport, un diver­tis­se­ment pour les gens, et oui, c’est diffi­cile et ça demande beau­coup d’ef­forts, mais au final, ce n’est qu’un jeu, et il faut s’en souvenir. Malgré cela, c’est parfois très beau, et parfois très dévastateur. »