Un peu plus d’une semaine après son sacre à Roland‐Garros, Alexander Zverev va faire son grand retour sur les courts à l’occasion de l’ATP 500 de Halle, chez lui, en Allemagne.
Et l’actuel 3e joueur mondial, opposé à Kopriva ce mardi pour son entrée en lice, n’a pas fait de mystère sur sa préparation sur sun surface aussi exigeante que le gazon.
« Je ne sais pas encore, pour être honnête », a déclaré Zverev lorsqu’on lui a demandé comment se présentait son jeu sur gazon. « Je n’ai eu que deux jours d’entraînement. C’est une adaptation difficile, c’est dur de passer de la terre battue au gazon et nous n’avons pas encore eu le meilleur temps ici, donc je n’ai pas beaucoup pu m’entraîner, mais sur le plan du tennis, j’ai l’impression de bien jouer. Bien sûr, j’ai bien joué ces deux dernières semaines, mais l’adaptation, ça prend du temps. Je n’ai pas encore eu le temps, alors j’espère qu’il fera beau ces deux prochains jours et que je pourrai m’entraîner beaucoup pour être prêt sur le court. »
Publié le lundi 15 juin 2026 à 18:53