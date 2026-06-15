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Alexander Zverev annonce la couleur avant son retour sur les courts : « Je n’ai eu que deux jours d’entraînement. C’est une adap­ta­tion difficile »

Par
Thomas S
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Un peu plus d’une semaine après son sacre à Roland‐Garros, Alexander Zverev va faire son grand retour sur les courts à l’oc­ca­sion de l’ATP 500 de Halle, chez lui, en Allemagne.

Et l’ac­tuel 3e joueur mondial, opposé à Kopriva ce mardi pour son entrée en lice, n’a pas fait de mystère sur sa prépa­ra­tion sur sun surface aussi exigeante que le gazon. 

« Je ne sais pas encore, pour être honnête », a déclaré Zverev lorsqu’on lui a demandé comment se présen­tait son jeu sur gazon. « Je n’ai eu que deux jours d’entraînement. C’est une adap­ta­tion diffi­cile, c’est dur de passer de la terre battue au gazon et nous n’avons pas encore eu le meilleur temps ici, donc je n’ai pas beau­coup pu m’entraîner, mais sur le plan du tennis, j’ai l’impression de bien jouer. Bien sûr, j’ai bien joué ces deux dernières semaines, mais l’adaptation, ça prend du temps. Je n’ai pas encore eu le temps, alors j’espère qu’il fera beau ces deux prochains jours et que je pourrai m’entraîner beau­coup pour être prêt sur le court. »

Publié le lundi 15 juin 2026 à 18:53

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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