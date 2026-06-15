Un peu plus d’une semaine après son sacre à Roland‐Garros, Alexander Zverev va faire son grand retour sur les courts à l’oc­ca­sion de l’ATP 500 de Halle, chez lui, en Allemagne.

Et l’ac­tuel 3e joueur mondial, opposé à Kopriva ce mardi pour son entrée en lice, n’a pas fait de mystère sur sa prépa­ra­tion sur sun surface aussi exigeante que le gazon.

« Je ne sais pas encore, pour être honnête », a déclaré Zverev lorsqu’on lui a demandé comment se présen­tait son jeu sur gazon. « Je n’ai eu que deux jours d’entraînement. C’est une adap­ta­tion diffi­cile, c’est dur de passer de la terre battue au gazon et nous n’avons pas encore eu le meilleur temps ici, donc je n’ai pas beau­coup pu m’entraîner, mais sur le plan du tennis, j’ai l’impression de bien jouer. Bien sûr, j’ai bien joué ces deux dernières semaines, mais l’adaptation, ça prend du temps. Je n’ai pas encore eu le temps, alors j’espère qu’il fera beau ces deux prochains jours et que je pourrai m’entraîner beau­coup pour être prêt sur le court. »