Accueil ATP ATP - Halle

Alexander Zverev, après sa quali­fi­ca­tion en quarts de finale : « Parfois, les matchs se déroulent comme ça sur gazon »

Par
Thomas S
-
159

On n’ar­rête plus Alexander Zverev.

Arrivé sur le gazon alle­mand de Halle avec le minimum de prépa­ra­tion suite à son sacre à Roland‐Garros, le 3e joueur mondial marche à la confiance. 

Après une première victoire contre Kopriva pour son entrée en lice, Sascha est monté en puis­sance ce jeudi face à son compa­triote, Yannick Hanfmann (6−3, 7–6), match dans lequel il n’a concédé aucune balle de break. 

Interrogé sur le court après la rencontre, Zverev a fait part de sa satis­fac­tion avant d’af­fronter Bellucci ou Collignon pour une place dans le dernier carré. 

« Je trouve que c’était un match de très bon niveau sur gazon. Nous avons tous les deux très bien servi. J’ai su saisir les occa­sions qui se sont présen­tées… Je n’en ai pas eu beau­coup, mais celles que j’ai eues, je les ai bien exploi­tées. J’ai eu deux balles de break. J’en ai converti une, puis il y a eu un autre tie‐break. Parfois, les matchs se déroulent comme ça sur gazon. »

Publié le jeudi 18 juin 2026 à 18:50

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥