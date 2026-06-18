On n’arrête plus Alexander Zverev.
Arrivé sur le gazon allemand de Halle avec le minimum de préparation suite à son sacre à Roland‐Garros, le 3e joueur mondial marche à la confiance.
Après une première victoire contre Kopriva pour son entrée en lice, Sascha est monté en puissance ce jeudi face à son compatriote, Yannick Hanfmann (6−3, 7–6), match dans lequel il n’a concédé aucune balle de break.
Interrogé sur le court après la rencontre, Zverev a fait part de sa satisfaction avant d’affronter Bellucci ou Collignon pour une place dans le dernier carré.
« Je trouve que c’était un match de très bon niveau sur gazon. Nous avons tous les deux très bien servi. J’ai su saisir les occasions qui se sont présentées… Je n’en ai pas eu beaucoup, mais celles que j’ai eues, je les ai bien exploitées. J’ai eu deux balles de break. J’en ai converti une, puis il y a eu un autre tie‐break. Parfois, les matchs se déroulent comme ça sur gazon. »
Publié le jeudi 18 juin 2026 à 18:50