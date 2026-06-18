On n’ar­rête plus Alexander Zverev.

Arrivé sur le gazon alle­mand de Halle avec le minimum de prépa­ra­tion suite à son sacre à Roland‐Garros, le 3e joueur mondial marche à la confiance.

Après une première victoire contre Kopriva pour son entrée en lice, Sascha est monté en puis­sance ce jeudi face à son compa­triote, Yannick Hanfmann (6−3, 7–6), match dans lequel il n’a concédé aucune balle de break.

Interrogé sur le court après la rencontre, Zverev a fait part de sa satis­fac­tion avant d’af­fronter Bellucci ou Collignon pour une place dans le dernier carré.

« Je trouve que c’était un match de très bon niveau sur gazon. Nous avons tous les deux très bien servi. J’ai su saisir les occa­sions qui se sont présen­tées… Je n’en ai pas eu beau­coup, mais celles que j’ai eues, je les ai bien exploi­tées. J’ai eu deux balles de break. J’en ai converti une, puis il y a eu un autre tie‐break. Parfois, les matchs se déroulent comme ça sur gazon. »