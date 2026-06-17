A l’issue de son succès au premier tour de Halle, Sascha reste serein. Il garde surtout les pieds sur terre car il sent qu’au­tour de lui il existe quand même plus d’en­thou­siasme que par le passé. Pour autant, il avait presque anti­cipé tout cela.

« Je pense que mon âge m’aide à gérer cet engoue­ment. J’ai 29 ans ; je ne suis plus au début de la ving­taine ou un adoles­cent célé­brant un tel succès énorme pour la première fois. Je sais comment le gérer. Je sais que je dois conti­nuer à travailler. Je sais que je dois conti­nuer à faire ma part pour rester à ce niveau. Si tout cela était arrivé quand j’étais au début de la ving­taine, ce serait une autre histoire. Mais je pense que je suis assez âgé pour comprendre ce que je dois faire pour rester à ce niveau »