A l’issue de son succès au premier tour de Halle, Sascha reste serein. Il garde surtout les pieds sur terre car il sent qu’autour de lui il existe quand même plus d’enthousiasme que par le passé. Pour autant, il avait presque anticipé tout cela.
« Je pense que mon âge m’aide à gérer cet engouement. J’ai 29 ans ; je ne suis plus au début de la vingtaine ou un adolescent célébrant un tel succès énorme pour la première fois. Je sais comment le gérer. Je sais que je dois continuer à travailler. Je sais que je dois continuer à faire ma part pour rester à ce niveau. Si tout cela était arrivé quand j’étais au début de la vingtaine, ce serait une autre histoire. Mais je pense que je suis assez âgé pour comprendre ce que je dois faire pour rester à ce niveau »
Publié le mercredi 17 juin 2026 à 10:20