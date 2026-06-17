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Alexander Zverev : « Si tout cela était arrivé quand j’étais au début de la ving­taine, ce serait une autre histoire »

Par
Laurent Trupiano
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Tennis -Internationaux de France - Roland Garros 2026 - ITF - 27/05/2026 -

A l’issue de son succès au premier tour de Halle, Sascha reste serein. Il garde surtout les pieds sur terre car il sent qu’au­tour de lui il existe quand même plus d’en­thou­siasme que par le passé. Pour autant, il avait presque anti­cipé tout cela.

« Je pense que mon âge m’aide à gérer cet engoue­ment. J’ai 29 ans ; je ne suis plus au début de la ving­taine ou un adoles­cent célé­brant un tel succès énorme pour la première fois. Je sais comment le gérer. Je sais que je dois conti­nuer à travailler. Je sais que je dois conti­nuer à faire ma part pour rester à ce niveau. Si tout cela était arrivé quand j’étais au début de la ving­taine, ce serait une autre histoire. Mais je pense que je suis assez âgé pour comprendre ce que je dois faire pour rester à ce niveau »

Publié le mercredi 17 juin 2026 à 10:20

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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