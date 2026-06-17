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Alexander Zverev tient à rappeler quelque chose : « J’ai battu Roger Federer ici alors qu’il était, disons, au sommet de sa carrière »

Par
Baptiste Mulatier
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Pour son premier match depuis son sacre à Roland‐Garros, syno­nyme de premier titre en Grand Chelem, Alexander Zverev a battu Vit Kopriva (64e mondial) au premier tour de l’ATP 500 de Halle : 6–3, 4–6, 6–2.

En confé­rence de presse après sa victoire, l’Allemand a évoqué son rapport au gazon, la surface sur laquelle il se sent le moins à l’aise. 

« Le gazon est la surface que je trouve la plus diffi­cile. C’est sans aucun doute la surface sur laquelle j’ai proba­ble­ment connu le moins de succès dans ma carrière. Mais je sais aussi que je peux bien jouer ici, et je sais que je suis capable de bien jouer sur cette surface égale­ment. J’ai déjà battu Roger Federer ici (en demi‐finales en 2016, ndlr), alors qu’il était, disons, au sommet de sa carrière, donc… Je sais que je peux bien jouer sur cette surface aussi. »

Publié le mercredi 17 juin 2026 à 13:26

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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