Pour son premier match depuis son sacre à Roland‐Garros, synonyme de premier titre en Grand Chelem, Alexander Zverev a battu Vit Kopriva (64e mondial) au premier tour de l’ATP 500 de Halle : 6–3, 4–6, 6–2.
En conférence de presse après sa victoire, l’Allemand a évoqué son rapport au gazon, la surface sur laquelle il se sent le moins à l’aise.
« Le gazon est la surface que je trouve la plus difficile. C’est sans aucun doute la surface sur laquelle j’ai probablement connu le moins de succès dans ma carrière. Mais je sais aussi que je peux bien jouer ici, et je sais que je suis capable de bien jouer sur cette surface également. J’ai déjà battu Roger Federer ici (en demi‐finales en 2016, ndlr), alors qu’il était, disons, au sommet de sa carrière, donc… Je sais que je peux bien jouer sur cette surface aussi. »
Publié le mercredi 17 juin 2026 à 13:26