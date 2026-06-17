Pour son premier match depuis son sacre à Roland‐Garros, syno­nyme de premier titre en Grand Chelem, Alexander Zverev a battu Vit Kopriva (64e mondial) au premier tour de l’ATP 500 de Halle : 6–3, 4–6, 6–2.

En confé­rence de presse après sa victoire, l’Allemand a évoqué son rapport au gazon, la surface sur laquelle il se sent le moins à l’aise.

« Le gazon est la surface que je trouve la plus diffi­cile. C’est sans aucun doute la surface sur laquelle j’ai proba­ble­ment connu le moins de succès dans ma carrière. Mais je sais aussi que je peux bien jouer ici, et je sais que je suis capable de bien jouer sur cette surface égale­ment. J’ai déjà battu Roger Federer ici (en demi‐finales en 2016, ndlr), alors qu’il était, disons, au sommet de sa carrière, donc… Je sais que je peux bien jouer sur cette surface aussi. »