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Altmaier, guidé par le bour­reau de Nadal et tombeur de Medvedev : « J’ai le senti­ment d’être un joueur talen­tueux et j’avais besoin de le découvrir »

Par
Baptiste Mulatier
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Accompagné et coaché cette semaine par spec­ta­cu­laire Dustin Brown, ancien 64e mondial et spécia­liste du service volée, Daniel Altmaier fait des merveilles sur le gazon de Halle où il a battu Nikoloz Basilashvili, Hubert Hurkacz et enfin Daniil Medvedev ce vendredi : 6–4, 6–7(6), 6–4.

L’Allemand, 81e mondial, a évoqué au micro de l’ATP les béné­fices de ce chan­ge­ment d’ap­proche grâce aux conseils de Dustin Brown, qui est notam­ment connu pour avoir gagné ses deux duels contre Rafael Nadal (à chaque fois sur gazon : à Halle en 2014 et à Wimbledon en 2015). 

« Je suis bien plus agressif. J’ai le senti­ment d’être un joueur talen­tueux et j’avais besoin de le décou­vrir. Enfant, je montais souvent au filet, puis au fil du temps, je me suis senti plus à l’aise sur des surfaces plus lentes. Aujourd’hui, j’ai pris conscience qu’il fallait que je joue mieux sur des surfaces plus rapides, et cela fonc­tionne vrai­ment bien », a expliqué Altmaier. 

Le joueur de 27 ans va désor­mais défier Frances Tiafoe pour tenter de se quali­fier en finale.

Le grand retour d’une figure atypique du circuit !

Publié le samedi 20 juin 2026 à 11:59

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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