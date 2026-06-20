Accompagné et coaché cette semaine par spectaculaire Dustin Brown, ancien 64e mondial et spécialiste du service volée, Daniel Altmaier fait des merveilles sur le gazon de Halle où il a battu Nikoloz Basilashvili, Hubert Hurkacz et enfin Daniil Medvedev ce vendredi : 6–4, 6–7(6), 6–4.
L’Allemand, 81e mondial, a évoqué au micro de l’ATP les bénéfices de ce changement d’approche grâce aux conseils de Dustin Brown, qui est notamment connu pour avoir gagné ses deux duels contre Rafael Nadal (à chaque fois sur gazon : à Halle en 2014 et à Wimbledon en 2015).
« Je suis bien plus agressif. J’ai le sentiment d’être un joueur talentueux et j’avais besoin de le découvrir. Enfant, je montais souvent au filet, puis au fil du temps, je me suis senti plus à l’aise sur des surfaces plus lentes. Aujourd’hui, j’ai pris conscience qu’il fallait que je joue mieux sur des surfaces plus rapides, et cela fonctionne vraiment bien », a expliqué Altmaier.
A first Top 10 win on grass for home favourite Daniel Altmaier ! 🌱🇩🇪@ATPHalle #TWO26 pic.twitter.com/6KqlF7VDbz— Tennis TV (@TennisTV) June 19, 2026
Le joueur de 27 ans va désormais défier Frances Tiafoe pour tenter de se qualifier en finale.
Grass court heritage 🌱😮💨— Tennis TV (@TennisTV) June 15, 2026
Dustin Brown is in the building ! 🇩🇪@ATPHalle #TWO26 pic.twitter.com/KzMlsBOAan
Le grand retour d’une figure atypique du circuit !
Publié le samedi 20 juin 2026 à 11:59