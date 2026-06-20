Accompagné et coaché cette semaine par spec­ta­cu­laire Dustin Brown, ancien 64e mondial et spécia­liste du service volée, Daniel Altmaier fait des merveilles sur le gazon de Halle où il a battu Nikoloz Basilashvili, Hubert Hurkacz et enfin Daniil Medvedev ce vendredi : 6–4, 6–7(6), 6–4.

L’Allemand, 81e mondial, a évoqué au micro de l’ATP les béné­fices de ce chan­ge­ment d’ap­proche grâce aux conseils de Dustin Brown, qui est notam­ment connu pour avoir gagné ses deux duels contre Rafael Nadal (à chaque fois sur gazon : à Halle en 2014 et à Wimbledon en 2015).

« Je suis bien plus agressif. J’ai le senti­ment d’être un joueur talen­tueux et j’avais besoin de le décou­vrir. Enfant, je montais souvent au filet, puis au fil du temps, je me suis senti plus à l’aise sur des surfaces plus lentes. Aujourd’hui, j’ai pris conscience qu’il fallait que je joue mieux sur des surfaces plus rapides, et cela fonc­tionne vrai­ment bien », a expliqué Altmaier.

A first Top 10 win on grass for home favou­rite Daniel Altmaier ! 🌱🇩🇪@ATPHalle #TWO26 pic.twitter.com/6KqlF7VDbz — Tennis TV (@TennisTV) June 19, 2026

Le joueur de 27 ans va désor­mais défier Frances Tiafoe pour tenter de se quali­fier en finale.

Le grand retour d’une figure atypique du circuit !