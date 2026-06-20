Accueil ATP ATP - Halle

Après Sinner, Zverev a trouvé sa nouvelle bête noire

Par
Thomas S
-
170

Arrivé sur le gazon de Halle, chez lui en Allemagne, sans presque aucune prépa­ra­tion suite à son sacre à Roland‐Garros, son premier dans un tournoi du Grand Chelem, Alexander Zverev s’est arrêté en demi‐finales ce samedi, après quand même trois victoires face à Kopriva, Hanfmann et Collignon. 

Opposé à Taylor Fritz, contre qui il restait sur six défaites d’af­filée (dont deux en Laver Cup), l’Allemand en a donc concédé une septième après une sacrée bataille de 2h45 de jeu : 6–7(4), 6–4, 7–5.

Visiblement émoussé physi­que­ment à partir de la fin du premier set, le 3e mondial, fidèle à lui‐même, a refusé d’aban­donner, de surcroît devant son public. C’est tout à son honneur même si on espère pour lui qu’il n’aura pas trop puisé dans ses réserves à huit jours du début de Wimbledon. 

Pour Fritz, c’est une deuxième finale d’af­filée après sa défaite contre Shelton sur l’ATP 250 de Stuttgart la semaine dernière et une première à Halle où il sera opposé à Altmaier ou Tiafoe. 

Publié le samedi 20 juin 2026 à 18:33

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥