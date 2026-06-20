Arrivé sur le gazon de Halle, chez lui en Allemagne, sans presque aucune prépa­ra­tion suite à son sacre à Roland‐Garros, son premier dans un tournoi du Grand Chelem, Alexander Zverev s’est arrêté en demi‐finales ce samedi, après quand même trois victoires face à Kopriva, Hanfmann et Collignon.

Opposé à Taylor Fritz, contre qui il restait sur six défaites d’af­filée (dont deux en Laver Cup), l’Allemand en a donc concédé une septième après une sacrée bataille de 2h45 de jeu : 6–7(4), 6–4, 7–5.

The biggest grass court final of his career 🙌🌱@Taylor_Fritz97 is through to another title show­down on grass ! 💪#TWO26 pic.twitter.com/wO6HrbL8zq — Tennis TV (@TennisTV) June 20, 2026

Visiblement émoussé physi­que­ment à partir de la fin du premier set, le 3e mondial, fidèle à lui‐même, a refusé d’aban­donner, de surcroît devant son public. C’est tout à son honneur même si on espère pour lui qu’il n’aura pas trop puisé dans ses réserves à huit jours du début de Wimbledon.

Pour Fritz, c’est une deuxième finale d’af­filée après sa défaite contre Shelton sur l’ATP 250 de Stuttgart la semaine dernière et une première à Halle où il sera opposé à Altmaier ou Tiafoe.