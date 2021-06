Mercredi, le tournoi de Halle va nous offrir une belle affiche entre Félix Auger‐Aliassime et Roger Federer. Les deux hommes, à l’aise sur gazon, s’af­fron­te­ront pour la première fois. Le jeune Canadien pense avoir la solu­tion pour bous­culer son ainé de 19 ans. FAA veut prendre le jeu à son compte. Il veut éviter à tout prix que Roger décide du rythme des échanges. En effet, le Maestro n’est jamais aussi dange­reux que lors­qu’il est avancé dans le court et qu’il dicte son jeu.

« Il est un joueur telle­ment spécial et exci­tant à regarder. Je pense que ce va être cool de l’af­fronter. J’aimerais dominer le jeu parce qu’il va essayer de varier, de monter au filet et de me mettre la pres­sion. J’essaierai de dicter les points et de ne pas réagir à ce qu’il me fait, de jouer avec mon coup le plus fort sur son coup le plus faible et de l’ex­poser. Je vais essayer de le faire bouger. »