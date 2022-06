Eliminé en quart de finale d’Halle par Hurkacz, le Canadien est revenu sur sa victoire face au Suisse en 2021 d’au­tant qu’il est l’un des rares joueurs à mener dans les duels face à Roger (1–0).

« Il a gagné ici dix fois. C’est une légende de notre sport. C’était la première fois que je jouais contre lui. Nous nous étions entrainé plusieurs fois ensemble avec ce duel. Mais l’af­fronter et sentir à quel point il jouait encore aussi bien était un vrai plaisir. Réaliser une aussi belle perfor­mance a aussi eu un vrai impact sur la reste de ma carrière. C’était forcé­ment une victoire vrai­ment posi­tive pour moi et pour ma confiance. C’est défi­ni­ti­ve­ment un moment dont je me souviens bien »