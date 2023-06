Hormis son huitième de finale à l’Open d’Australie, Roberto Bautista Agut a vécu une première partie de saison compliqué. Il retrouve des couleurs à Halle sur gazon, une surface qu’il affec­tionne tout parti­cu­liè­re­ment. Après sa victoire contre Daniil Medvedev à Halle, l’ex­pé­ri­menté espa­gnol a exprimé sa satisfaction.

« Pour battre Daniil sur ce court, il faut jouer très bien. Je ne me suis pas senti très bien cette année, mais je continue à travailler dur. Il y a beau­coup de choses sur lesquelles je travaille et je suis très heureux parce que j’ai joué un très bon tennis. Je me déplace bien sur le gazon et j’ai l’im­pres­sion d’être un bon joueur. Je me déplace bien sur l’herbe, je pense que je suis rapide et que mes coups sont plats. Le plus impor­tant, c’est que j’aime jouer sur cette surface ».