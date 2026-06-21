Vainqueur de ses huit derniers duels contre Alexander Zverev, Jannik Sinner n’est pas la seule bête noire de l’Allemand.

À l’oc­ca­sion demi‐finales de l’ATP 500 de Halle samedi, Taylor Fritz a battu l’ac­tuel numéro 3 mondial pour la septième fois de suite.

Le récent vain­queur de Roland‐Garros a ainsi perdu ses 16 derniers matchs face à Jannik Sinner et Taylor Fritz.

« Cette statis­tique est folle… », a réagi Boris Becker, qui a remué le couteau dans la plaie de son compatriote.

Et s’il vient de remporter son premier titre du Grand Chelem, Alexander Zverev n’a toujours pas décroché la moindre victoire contre un membre du Top 10 depuis le début de la saison.