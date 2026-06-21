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Becker sur le terrible bilan de Zverev face à ses deux bêtes noires : « C’est fou »

Par
Baptiste Mulatier
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Vainqueur de ses huit derniers duels contre Alexander Zverev, Jannik Sinner n’est pas la seule bête noire de l’Allemand. 

À l’oc­ca­sion demi‐finales de l’ATP 500 de Halle samedi, Taylor Fritz a battu l’ac­tuel numéro 3 mondial pour la septième fois de suite. 

Le récent vain­queur de Roland‐Garros a ainsi perdu ses 16 derniers matchs face à Jannik Sinner et Taylor Fritz. 

« Cette statis­tique est folle… », a réagi Boris Becker, qui a remué le couteau dans la plaie de son compatriote. 

Et s’il vient de remporter son premier titre du Grand Chelem, Alexander Zverev n’a toujours pas décroché la moindre victoire contre un membre du Top 10 depuis le début de la saison.

Publié le dimanche 21 juin 2026 à 09:08

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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