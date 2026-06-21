Vainqueur de ses huit derniers duels contre Alexander Zverev, Jannik Sinner n’est pas la seule bête noire de l’Allemand.
À l’occasion demi‐finales de l’ATP 500 de Halle samedi, Taylor Fritz a battu l’actuel numéro 3 mondial pour la septième fois de suite.
Le récent vainqueur de Roland‐Garros a ainsi perdu ses 16 derniers matchs face à Jannik Sinner et Taylor Fritz.
« Cette statistique est folle… », a réagi Boris Becker, qui a remué le couteau dans la plaie de son compatriote.
That’s crazy stats … https://t.co/FctbXksCd6— Boris Becker (@TheBorisBecker) June 20, 2026
Et s’il vient de remporter son premier titre du Grand Chelem, Alexander Zverev n’a toujours pas décroché la moindre victoire contre un membre du Top 10 depuis le début de la saison.
Publié le dimanche 21 juin 2026 à 09:08