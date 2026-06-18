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Ben Shelton prévient Taylor Fritz avant de l’af­fronter une deuxième fois en une semaine : « J’ai hâte de me mesurer une nouvelle fois à lui »

Par
Thomas S
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Ben Shelton est en pleine bourre lors de cette saison sur gazon.

Fraîchement titré sur l’ATP 250 de Stuttgart, le 5e joueur mondial a atteint ce jeudi les quarts de finale de l’ATP 500 de Halle après une victoire compli­quée contre son compa­triote, Ethan Quinn (6−4, 5–7, 6–4).

Pour une place dans le dernier carré, l’Américain retrou­vera un autre améri­cain, en la personne de Taylor Fritz, qu’il vient juste­ment de battre en finale à Stuttgart. 

Interrogé sur cette nouvelle confron­ta­tion lors de l’in­ter­view d’après match sur le court, Ben a mis en avant leur belle rivalité. 

Sur son prochain match contre Taylor Fritz : « Je pense que ce sera un court diffé­rent mais une tactique simi­laire. Il va vouloir prendre sa revanche et ce sera un nouveau match compliqué. Je suis excité de l’af­fronter à nouveau, nous avons une belle riva­lité. J’ai hâte de me mesurer une nouvelle fois à lui. »

Publié le jeudi 18 juin 2026 à 16:58

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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