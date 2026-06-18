Ben Shelton est en pleine bourre lors de cette saison sur gazon.
Fraîchement titré sur l’ATP 250 de Stuttgart, le 5e joueur mondial a atteint ce jeudi les quarts de finale de l’ATP 500 de Halle après une victoire compliquée contre son compatriote, Ethan Quinn (6−4, 5–7, 6–4).
Pour une place dans le dernier carré, l’Américain retrouvera un autre américain, en la personne de Taylor Fritz, qu’il vient justement de battre en finale à Stuttgart.
Interrogé sur cette nouvelle confrontation lors de l’interview d’après match sur le court, Ben a mis en avant leur belle rivalité.
« We have a nice rivalry going ! » 🇺🇸⚔️— Tennis TV (@TennisTV) June 18, 2026
Ben Shelton previews his quarter‐final matchup with Taylor Fritz 🗣️@ATPHalle #TWO26 pic.twitter.com/jSh5BKgd0N
Sur son prochain match contre Taylor Fritz : « Je pense que ce sera un court différent mais une tactique similaire. Il va vouloir prendre sa revanche et ce sera un nouveau match compliqué. Je suis excité de l’affronter à nouveau, nous avons une belle rivalité. J’ai hâte de me mesurer une nouvelle fois à lui. »
Publié le jeudi 18 juin 2026 à 16:58