Ben Shelton est en pleine bourre lors de cette saison sur gazon.

Fraîchement titré sur l’ATP 250 de Stuttgart, le 5e joueur mondial a atteint ce jeudi les quarts de finale de l’ATP 500 de Halle après une victoire compli­quée contre son compa­triote, Ethan Quinn (6−4, 5–7, 6–4).

Pour une place dans le dernier carré, l’Américain retrou­vera un autre améri­cain, en la personne de Taylor Fritz, qu’il vient juste­ment de battre en finale à Stuttgart.

Interrogé sur cette nouvelle confron­ta­tion lors de l’in­ter­view d’après match sur le court, Ben a mis en avant leur belle rivalité.

« We have a nice rivalry going ! » 🇺🇸⚔️



Ben Shelton previews his quarter‐final matchup with Taylor Fritz 🗣️@ATPHalle #TWO26 pic.twitter.com/jSh5BKgd0N — Tennis TV (@TennisTV) June 18, 2026

Sur son prochain match contre Taylor Fritz : « Je pense que ce sera un court diffé­rent mais une tactique simi­laire. Il va vouloir prendre sa revanche et ce sera un nouveau match compliqué. Je suis excité de l’af­fronter à nouveau, nous avons une belle riva­lité. J’ai hâte de me mesurer une nouvelle fois à lui. »